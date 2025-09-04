HaberlerFenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mitrovic hakkında dikkat çeken gelişme! Alacakları ödenirse...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mitrovic hakkında dikkat çeken gelişme! Alacakları ödenirse...
Fenerbahçe ile bir süredir transferde ismi anılan Aleksandar Mitrovic hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sırp santrforun kulübü Al Hilal'dan sezon sonuna kadar alacağı o miktar ödenirse sözleşmesini feshedebileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 06:50Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 09:22
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sırp golcünün kulübü Al Hilal le yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi. 30 yaşındaki forvetin, bu sezon sonuna kadar alacağı 25 milyon euro ödenirse sözleşmesini feshedebileceği belirtildi.
Mitrovic'in ayrılığı resmiyet kazanırsa Fenerbahçe'nin yanı sıra Arabistan takımlarının da oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçeceği öne sürüldü.