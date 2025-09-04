CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mitrovic hakkında dikkat çeken gelişme! Alacakları ödenirse...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mitrovic hakkında dikkat çeken gelişme! Alacakları ödenirse...

Fenerbahçe ile bir süredir transferde ismi anılan Aleksandar Mitrovic hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sırp santrforun kulübü Al Hilal'dan sezon sonuna kadar alacağı o miktar ödenirse sözleşmesini feshedebileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... (FB SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 09:22
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mitrovic hakkında dikkat çeken gelişme! Alacakları ödenirse...

Fenerbahçe, milli aranın sona ermesinin ardından Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mitrovic hakkında dikkat çeken gelişme! Alacakları ödenirse...

Son olarak ligin 4. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, çıktığı 3 maçta topladığı 7 puanla 5. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mitrovic hakkında dikkat çeken gelişme! Alacakları ödenirse...

Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin bir süredir ismi anılan Aleksandar Mitrovic hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mitrovic hakkında dikkat çeken gelişme! Alacakları ödenirse...

Sırp golcünün kulübü Al Hilal le yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi. 30 yaşındaki forvetin, bu sezon sonuna kadar alacağı 25 milyon euro ödenirse sözleşmesini feshedebileceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mitrovic hakkında dikkat çeken gelişme! Alacakları ödenirse...

Mitrovic'in ayrılığı resmiyet kazanırsa Fenerbahçe'nin yanı sıra Arabistan takımlarının da oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçeceği öne sürüldü.

