Sofyan Amrabat için ayrılık sesleri! İtalyan gazeteci duyurdu

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat için ayrılık iddiası geldi.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto, sarı lacivertli ekibin Amrabat'ın takımdan gönderilmesi konusunda görüşme yaptığını öne sürdü.

Moretto'nun iddiasına göre, Fenerbahçe, Amrabat'ın kiralık transferi konusunda İspanyol ekibi Sevilla ile masaya oturdu.

Fenerbahçe, Amrabat'ı Fiorentina'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

Amrabat, sarı lacivertli formayla çıktığı 45 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Sarı lacivertli kulüp ile 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan ve 5 milyon euro maaş alan Sofyan Amrabat'ın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 17 milyon euro civarında.