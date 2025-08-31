Gençlerbirliği-Fenerbahçe MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Ankara'da yaşanıyor. Fenerbahçe, başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Benfica maçı sonrası Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, lig mücadelesinde moral bulmak istiyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği ise taraftarı önünde zorlu mücadeleden puanlarla ayrılmak istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Metehan, Traore, Göktan, Koita

Fenerbahçe: Livakovic, Brown, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Alvarez, Fred, İrfan Can, Nene, Talisca, En-Nesyri

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYOR

Gençlerbirliği maçı öncesi Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Ankara'da hata yapmak istemiyor. Milli araya moralli girmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında 3 puan almayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA GÖLE GÖREV ALIYOR

Sarı-lacivertli yönetim Portekiz'deki yenilgi sonrası Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kontratını sonlandırmıştı. Gençlerbirliği sınavında takımın başında ise antrenör Zeki Murat Göle görev yapıyor.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez ve Nene sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE FENERBAHÇE ARASINDA 95. RANDEVU

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, yapacakları maçla ligde 95. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 94 maçta sarı-lacivertliler 47, kırmızı-siyahlılar 16 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 10 lig maçından 7'sini kazanıp, ikisinde berabere kalan ve tek yenilgi yaşayan Fenerbahçe'nin attığı toplam 169 gole, Gençlerbirliği 100 golle karşılık verdi. İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan son lig müsabakasını Kadıköy'de Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı hakeminin Çağdaş Altay yönetiyor.

Altay'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Hakan Yemişken yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.