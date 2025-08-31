CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Edson Alvarez: Dinlenmeye gelmedim

Edson Alvarez: Dinlenmeye gelmedim

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde Edson Alvarez açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 21:32
Edson Alvarez: Dinlenmeye gelmedim

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde Edson Alvarez açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Oyuncularımızın hepsi iyi. Ben de katkı sağlamaya geldim, dinlenmeye gelmedim! Biz bir aileyiz, herkes elinden gelenin en iyisini yapacak."

"Kendi oyun stilim hakkında şunu söyleyebilirim; defansif olarak kuvvetliyim ama toplu oyunu, gol atmayı çok severim. Takım arkadaşlarımı tanıdıkça ben onları, onlar beni yukarıya çıkaracaktır."

