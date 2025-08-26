CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Mou’nun kozu Anderson Talisca

Mou’nun kozu Anderson Talisca

Jose Mourinho, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Talisca’yı Benfica maçına özel olarak hazırlıyor. Portekiz’de Mou’nun kozu Sambacı olacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Mou’nun kozu Anderson Talisca

Sezon başında Fatih Karagumruk'le oynanan hazırlık macında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Anderson Talisca, hazırlık kampında yer almamıştı. Sakatlığını atlattıktan sonra takımla birlikte calışmalar başlayan Brezilyalı oyuncu, Feyenoord'la oynanan Şampiyonlar Ligi 3. On Eleme rovanş macıyla birlikte formasına kavuştu ve son 28 dakika sure aldığı mucadelede ağları sarstı. Ardından ligdeki Goztepe macında penaltı kacırmasına rağmen takımın en dikkat ceken ismiydi.

SAMBACI SÖZ VERDİ

Benfica'yla Kadıkoy'de oynanan ilk macta da bir şutu direkten donen Talisca, hucumda Fenerbahce'ye hareketlilik getirmişti. Bu performansı sonrasında Kocaelispor macına ilk 11'de başlayan Talisca yine golunu attı. Her gecen gun uzerine koyan ve hucumda Fenerbahce'ye buyuk artı katan sambacı, Benfica deplasmanında da Mourinho'nun en buyuk kozu olacak. Mou'nun Talisca'yı bu maca ozel olarak hazırladığı oğrenildi. Talisca'nın da hocasına "Benfica'yı bana bırakın" sozunu verdiği belirtildi.

