Haberler Fenerbahçe Buldozer Talisca

Buldozer Talisca

Bir topu direkten dönen, bir topu da ofsayta takılan Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Talisca 66. dakikada attığı harika kafa golü ile geceye damgasını vurdu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Buldozer Talisca

Fenerbahçe'nın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, transfer dedikodularının gölgesinde Kocaelispor karşısında adeta şov yaptı. Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe'ye karşı 90+4'te kaçırdığı penaltı nedeniyle eleştirilen Sambacı, bu kez yeşil-siyahlılara karşı sergilediği futbolla alkış topladı. Maçın 28. dakikasında uzak mesafeden kullandığı frikikte topu üst direğe nişanlayan Anderson Talisca'nın gol sevinci yarım kaldı.

TARAFTARLARDAN ALKIŞ ALDI

Brezilyalı yıldız, 77. dakikada kafa golüyle ağları sarsmasına rağmen önceki pozisyonda Szymanski'nin rakibe faul yapması nedeniyle golü iptal edildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli formayla 27 maçta 14 gol ve 2 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. Talisca, 84. dakikada tribünleri coşturan taraftarların alkışları arasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

16 YIL SONRA iLK GOL

Kocaelıspor, Süper Lig'deki ilk golünü 5935 gün sonra Fenerbahçe deplasmanında attı. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'e dönüşlerinin ardından Kadıköy'de Bruno Petkovic'in golüyle tarihi bir an yaşadı. Kocaelispor'un Süper Lig'deki son golü 24 Mayıs 2009'da Taner Güller'in Başakşehir'e attığı gol olmuştu.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
