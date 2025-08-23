CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Edson Alvarez transferi sonrası işler karıştı!

Fenerbahçe'de Edson Alvarez transferi sonrası işler karıştı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak Edson Alvarez'in takıma katılmasının ardından bazı isimlerle yolların ayrılacağı aktarıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 11:30
Fenerbahçe'de Edson Alvarez transferi sonrası işler karıştı!

Fenerbahçe kısa süre önce yeni transferi Edson Alvarez'e kavuştu. Sarı-lacivertlilerin bu transferi bir hayli dikkat çekerken Kanarya'da kadro güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez transferi sonrası işler karıştı!

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kanarya'da, Dominik Livakovic, Fall, Mimovic, Diego Carlos, Becao ve Djiku elden çıkarılmaya çalışılıyor.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez transferi sonrası işler karıştı!

Fenerbahçe'nin diğer yandan bir kaleci, bir de ofansif orta saha transferi planladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez transferi sonrası işler karıştı!

Mimovic ve Fall'ı kiralık vermeye hazırlanan Kanarya; Djiku, Amrabat ve Livakovic için teklifler söz konusu. Becao ve Carlos için ise herhangi bir teklifin olmadığı aktarıldı.

Anasayfa
