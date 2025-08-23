Fenerbahçe'de Edson Alvarez transferi sonrası işler karıştı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak Edson Alvarez'in takıma katılmasının ardından bazı isimlerle yolların ayrılacağı aktarıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe kısa süre önce yeni transferi Edson Alvarez'e kavuştu. Sarı-lacivertlilerin bu transferi bir hayli dikkat çekerken Kanarya'da kadro güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kanarya'da, Dominik Livakovic, Fall, Mimovic, Diego Carlos, Becao ve Djiku elden çıkarılmaya çalışılıyor.
Fenerbahçe'nin diğer yandan bir kaleci, bir de ofansif orta saha transferi planladığı aktarıldı.
