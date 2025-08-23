Fenerbahçe'de Edson Alvarez transferi sonrası işler karıştı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe kısa süre önce yeni transferi Edson Alvarez'e kavuştu. Sarı-lacivertlilerin bu transferi bir hayli dikkat çekerken Kanarya'da kadro güçlendirme çalışmaları devam ediyor.