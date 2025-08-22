Alvarez Fenerbahçe'de

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, son olarak gündemine aldığı Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hem West Ham United'la hem de Meksikalı oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertiler, Alvarez'i İstanbul'a getirecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attıracak. 27 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibine 2 milyon euro kiralama bedele ödenecek. Satın alma opsiyonu ise 22 milyon euro olarak belirlendi. Alvarez de Fenerbahçe'den bu yıl 5 milyon euro maaş alacak. Meksikalı oyuncu, Borussia Dortmund, Inter, Ajax ve Monaco'nun ilgisine rağmen Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi.

4. KULÜBÜ OLACAK

West Ham forması giyen Edson Álvarez, daha önce Ajax ve Club América'da oynamıştı. Meksika Milli Takımı'nda da 93 maça çıktı.