Benfica'yı değil Fenerbahçe'yi seçtim

Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Semedo, transfer sürecine değindi. Kendisini Benfica'nın da istediğini ancak tercihini F.Bahçe'den yana kullandığını belirten Semedo, "Uçağa binmeden önce Vitor Perreira ile de konuştum. Çok olumlu şeyler söyledi. Benfica benimle iletişime geçti. Portekiz'e dönmeyi istiyordum ama F.Bahçe inanılmaz bir kulüp olduğu için bu kararı aldım" diye konuştu.