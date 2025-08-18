TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den 10 numara transfer! Menajeri...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe 10 numara transferi için düğmeye bastı. Sarı lacivertliler bu hamle için oyuncunun menajeriyle temasa geçti. İşte ayrıntılar... fb spor haberleri

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Fenerbahçe, Takvim'de yer alan habere göre Alman ekibi Leipzig'de forma giyen Christoph Baumgartner'in menajeriyle temasa geçti. 26 yaşındaki Avusturyalı yıldız, on numara pozisyonunda görev yapıyor.


Transfermarkt verilerine göre, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan tecrübeli oyuncunun, Leipzig ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Alman kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.

