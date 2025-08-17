Adım adım Zinchenko

Transfer çalışmaları kapsamında sarı-lacivertli takımın gündeminde yer alan Oleksandr Zinchenko konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky Sports'ta yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Zinchenko transferinde çok istekli olduğu kaydedildi. Arsenal'in de Ukraynalı futbolcuyu göndermeye sıcak baktığı ifade edildi. 28 yaşındaki yıldızla ilgilenen en ciddi kulübün de Fenerbahçe olduğu vurgulandı. Son kararın Zinchenko'da olacağı ifade edildi.
