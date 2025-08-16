Göztepe-Fenerbahçe MAÇI İZLE | Göztepe-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Nasıl ve nerede izlenir?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverler, Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadeleye kilitlendi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu sebebiyle ilk hafta maçı ertelenen sarı-lacivertliler, bu karşılaşma ile yeni sezondaki ilk lig sınavına çıkacak. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Feyenoord karşısında aldığı önemli galibiyetin ardından sahadaki etkili performansını sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Göztepe ise Rizespor deplasmanında 3-0'lık net bir skorla sahadan galip ayrıldı. İşte, Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar...

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ikinci haftasında oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZEPE-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Lis, Heliton, Taha, Bokele, Miroshi, Rhaldney, Arda, Cherni, Olaitan, Janderson, Juan

Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Amrabat, Fred, Brown, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF 3 PUAN

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sezona etkili başlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı ilk maçında hata yapmak istemiyor.

İlk hafta maçı ertelenen sarı-lacivertliler, sezonu İzmir deplasmanında açarken, güçlü rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor.

23 AÇILIŞ MAÇINI KAZANAMADI

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 13 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Sezona deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihinde 23 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahadaki son 10 açılış maçından 7'sinde puan kaybetti.

GÖZTEPE İLE FENERBAHÇE ARASINDA 59. RANDEVU

Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 59. kez rakip olacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi. İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI İSTATİSTİKLERİ

İki takım, lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 29 müsabakada en fazla alınan sonuç beraberlik oldu. İki takım 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı. Fenerbahçe deplasmanda rakibini 9 kez mağlup etmeyi başarırken, Göztepe ise taraftarının önünde 6 kez galibiyete uzandı.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı. İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı. Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

KANARYA'DA 2 EKSİK

Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor. Uzun süredir tedavisi süren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile takımla çalışmalara başlasa da antrenman eksiği bulunan Rodrigo Becao, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

KADRODA ROTASYON

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu maçı düşünerek Göztepe karşısında rotasyona gidecek. Sarı-lacivertli ekipte UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Cengiz Ünder ve Diego Carlos'un yarınki maçta forma giymesi bekleniyor.

Feyenoord'la oynanan 2 mücadelede süre almayan Çağlar Söyüncü ve Djiku'nun yanı sıra İrfan Can Kahveci de Göztepe karşısında formaya yakın isimler.

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Göztepe ile oynanacak Süper Lig karşılaşması öncesi Fenerbahçe kamp kadrosu şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe-Fenerbahçe maçı hakeminin Yasin Kol olduğunu açıkladı. Kol'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alper Akarsu üstlenecek.