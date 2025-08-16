CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde gizli operasyon! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü

Fenerbahçe'den transferde gizli operasyon! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun, o yıldızın temsilcileriyle transfer görüşmesi yaptığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:02
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den transferde gizli operasyon! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü

Fenerbahçe kanat transferinde çok gizli bir operasyon yürütüyor. Sarı-Lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferinde teklifini birden revize etti ve 22.5 artı 2.5 milyon Euro bonus teklifini değiştirerek, 18 milyon Euro verebileceğini bildirdi.

Fenerbahçe'den transferde gizli operasyon! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü

Bu değişikliğin ardında Fenerbahçe'nin bir başka oyuncuyu transfer etme planı var.

Fenerbahçe'den transferde gizli operasyon! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü

SPORTING'Lİ YILDIZ HEDEFTE

Fenerbahçe'de daha önce Sporting'li Geny Catamo konusunda somut bir gelişme oldu. Jose Mourinho, daha önce İstanbul'a davet edilen oyuncunun temsilcileri ile bir toplantı yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den transferde gizli operasyon! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü

SPORTING'Lİ OYUNCU MOURINHO İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Ajansspor'un haberine göre, Portekizli teknik adam Catamo'nun transferini çok istiyor. Mozambik asıllı oyuncu da Mourinho'la çalışmak istiyor.

Fenerbahçe'den transferde gizli operasyon! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü

PORTEKİZ VE İTALYA'DAN TEKLİFLER ALDI

Portekiz Premier Ligi'nin son şampiyonu Sporting Lizbon, Geny Catamo için Alman Bundesliga 1'den 2, İtalya'dan 1 teklif aldı.

Fenerbahçe'den transferde gizli operasyon! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü

LIVERPOOL'A TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Mourinho gelişimini çok iyi bildiği 24 yaşındaki hücum oyuncusunun transferini ısrarla istiyor. Geçen sezon, Ocak ayındaki ara transfer döneminde Liverpool'un da gündemine gelen Mozambik asıllı oyuncu kulüplerin anlaşamaması nedeniyle Premier Lig'de oynama hayalini gerçekleştiremedi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den transferde gizli operasyon! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü

FENERBAHÇE 25 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDI

Sol ayağını kullanan ve her iki kanatta oynayabilme özelliğine sahip olan Catamo, kolektif savunmaya katkısı nedeniyle Mourinho'nun transferini özellikle istediği bir oyuncu oldu.

Fenerbahçe'den transferde gizli operasyon! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü

Haziran ayında 15 milyon Euro sözleşme fesih bedeli olduğundan bahsedilen hücum oyuncusu için Sporting Lizbon, yüksek tutuyor. Fenerbahçe'nin teklifi 20 milyon Euro artı 5 milyon şarta bağlı bonus şeklinde...

Cuesta için yeni teklif!
Pavard transferinde G.Saray'a Suudi rakip!
DİĞER
Transfer haberi: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Taylan Bulut İstanbul'da
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Nelsson İtalya yolcusu!
F.Bahçe Nene transferinde anlaşmaya yakın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman? Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman? 11:39
Alanyaspor-Rizespor maçı bilgileri! Alanyaspor-Rizespor maçı bilgileri! 11:12
Beşiktaş son yıllarda Süper Lig'e iyi başlıyor! Beşiktaş son yıllarda Süper Lig'e iyi başlıyor! 11:09
Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü! 11:02
Ve transfer kararı verildi! Talisca F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Ve transfer kararı verildi! Talisca F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 10:53
F.Bahçe Nene transferinde anlaşmaya yakın! F.Bahçe Nene transferinde anlaşmaya yakın! 10:51
Daha Eski
Kocaelispor-Samsunspor maçı ne zaman? Kocaelispor-Samsunspor maçı ne zaman? 10:50
Valencia - Real Sociedad maçı hangi kanalda? Valencia - Real Sociedad maçı hangi kanalda? 10:49
Alaves - Levante maçı hangi kanalda? Alaves - Levante maçı hangi kanalda? 10:37
Mallorca - Barcelona maçı hangi kanalda? Mallorca - Barcelona maçı hangi kanalda? 10:30
Pavard transferinde G.Saray'a Suudi rakip! Pavard transferinde G.Saray'a Suudi rakip! 10:28
Aston Villa-Newcastle United maçı detayları! Aston Villa-Newcastle United maçı detayları! 10:23