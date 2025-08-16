Fenerbahçe'den transferde gizli operasyon! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun, o yıldızın temsilcileriyle transfer görüşmesi yaptığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe kanat transferinde çok gizli bir operasyon yürütüyor. Sarı-Lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferinde teklifini birden revize etti ve 22.5 artı 2.5 milyon Euro bonus teklifini değiştirerek, 18 milyon Euro verebileceğini bildirdi.
Bu değişikliğin ardında Fenerbahçe'nin bir başka oyuncuyu transfer etme planı var.
SPORTING'Lİ YILDIZ HEDEFTE
Fenerbahçe'de daha önce Sporting'li Geny Catamo konusunda somut bir gelişme oldu. Jose Mourinho, daha önce İstanbul'a davet edilen oyuncunun temsilcileri ile bir toplantı yaptı.
Ajansspor'un haberine göre, Portekizli teknik adam Catamo'nun transferini çok istiyor. Mozambik asıllı oyuncu da Mourinho'la çalışmak istiyor.
PORTEKİZ VE İTALYA'DAN TEKLİFLER ALDI
Portekiz Premier Ligi'nin son şampiyonu Sporting Lizbon, Geny Catamo için Alman Bundesliga 1'den 2, İtalya'dan 1 teklif aldı.
LIVERPOOL'A TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ
Mourinho gelişimini çok iyi bildiği 24 yaşındaki hücum oyuncusunun transferini ısrarla istiyor. Geçen sezon, Ocak ayındaki ara transfer döneminde Liverpool'un da gündemine gelen Mozambik asıllı oyuncu kulüplerin anlaşamaması nedeniyle Premier Lig'de oynama hayalini gerçekleştiremedi.
Sol ayağını kullanan ve her iki kanatta oynayabilme özelliğine sahip olan Catamo, kolektif savunmaya katkısı nedeniyle Mourinho'nun transferini özellikle istediği bir oyuncu oldu.
Haziran ayında 15 milyon Euro sözleşme fesih bedeli olduğundan bahsedilen hücum oyuncusu için Sporting Lizbon, yüksek tutuyor. Fenerbahçe'nin teklifi 20 milyon Euro artı 5 milyon şarta bağlı bonus şeklinde...