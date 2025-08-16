Fenerbahçe'den transferde gizli operasyon! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe kanat transferinde çok gizli bir operasyon yürütüyor. Sarı-Lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferinde teklifini birden revize etti ve 22.5 artı 2.5 milyon Euro bonus teklifini değiştirerek, 18 milyon Euro verebileceğini bildirdi.