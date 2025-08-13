CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Youri Tielemans harekatı! Resmi görüşmeler başladı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Youri Tielemans harekatı! Resmi görüşmeler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın Belçikalı yıldızı Youri Tielemans için transfer görüşmelerine başladı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:59 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 15:22
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar gibi önemli isimleri transfer eden sarı-lacivertliler, orta saha hattına da takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Daha önce Yves Bissouma ile ilgilendiği gündeme gelen Fenerbahçe, şimdi de yeni bir ismi radarına aldı.

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Aston Villa'nın Belçikalı orta saha oyuncusu Youri Tielemans için resmi görüşmelere başladı. Tielemans'ın eski takım arkadaşı Jhon Duran'ın da Belçikalı yıldıza Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgi vererek transferde devrede olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 53 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti.

