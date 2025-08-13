CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya...

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya...

Katıldığı bir seminerde konuşan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, dikkat çeken ifadeleri ile gündem oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 22:15
Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya...

Katıldığı bir seminerde konuşan eski başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe ile ilgili sözleri ile gündem oldu. Yıldırım, "Geçen Divan'a gittim. Divan'da rezilliği gördüm, 2 kurabiye 1 çaya her şeyi alkışlıyorlar! Bankalar Birliği'ne olan borç ''80 milyon'' diyor, alkışlıyorlar! Burada borcu zaten söylemiyorlar, ben 25 milyar borç diyorum!" dedi.

İŞTE O KONUŞMA

— Fotomaç (@fotomac) August 13, 2025

1
