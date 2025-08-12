CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sofyan Amrabat: Elhamdülillah istediğimizi aldık

Sofyan Amrabat: Elhamdülillah istediğimizi aldık

Sofyan Amrabat, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi ve “Elhamdülillah, istediğimiz sonucu aldık” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 23:11
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sofyan Amrabat: Elhamdülillah istediğimizi aldık

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, Feyenoord karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Amrabat, "Mutluyum. Elhamdülillah, istediğimiz sonucu aldık. Galibiyeti ve turu hak ettik. Taraftarın desteğini hissettik. Feyenoord için zor olacağını biliyordum. Burada harika atmosfer var, buraya gelen herkes için çok zor olacak. Maçtan önce 'Savaşacağız, hayatlarımızı ortaya koyacağız' dedim ve çok şükür bunu başardık. Güzel bir zafer elde ettik" dedi.

SAKATLIĞI NE DURUMDA?

Amrabat, sakatlanmasına rağmen oyuna devam ettiğini belirterek, "İlk yarı sol ayağımda ağrı hissettim. Devre arasında Jose durumumu sordu. 'Tek ayak bilse kalsam devam edeceğim' dedim. Ağrılarım vardı ama oynamak istedim. Devrede ağrı kesici aldım ve devam ettim. Durumuma daha net bir şekilde bakacağız. Umarım ciddi bir şey değildir. Kadıköy'de oynamak rakipler için çok ağır" dedi.

Mou: Feyenoord'u hep yendim
Donnarumma'dan PSG'ye veda!
DİĞER
Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İşte güncellenen listede Süper Lig devlerinin sıralaması...
Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
F.Bahçe Kadıköy'de turladı!
F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Duran'dan sakatlık açıklaması! Duran'dan sakatlık açıklaması! 22:50
Mou'dan transfer sorusuna yanıt! Mou'dan transfer sorusuna yanıt! 22:35
Mou: Feyenoord'u hep yendim Mou: Feyenoord'u hep yendim 22:19
Karabağ'dan farklı galibiyet! Karabağ'dan farklı galibiyet! 21:44
F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık... F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık... 21:29
F.Bahçe'de kader anı! F.Bahçe'de kader anı! 21:28
Daha Eski
Arda'dan Mbappe'ye enfes asist! Arda'dan Mbappe'ye enfes asist! 21:17
F.Bahçe-Feyenoord maçında skandal karar! F.Bahçe-Feyenoord maçında skandal karar! 20:55
Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı! Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı! 20:30
1. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 1. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:16
F.Bahçe Kadıköy'de turladı! F.Bahçe Kadıköy'de turladı! 19:47
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:46