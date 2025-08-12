CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Devler Ligi aşkına



Fenerbahçe, taraftarının önünde Feyenoord’u konuk ediyor. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertli temsilcimiz iki farkla kazandığı anda adını play-off’a yazdıracak. Tüm Türkiye, Fenerbahçe’den zafer bekliyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 06:50


Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında bugün Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek. Saat 20.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak olan mücadelede İstvan Kovacs düdük çalacak. Hollanda'daki ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarının önünde iki farklı üstünlükle sahadan ayrılırsa tur atlayacak ve adını playoff'a yazdıracak. Temsilcimiz bir farkla kazanırsa maç uzatmaya gidecek. Yine eşitlik bozulmazsa tur atlayanı penaltılar belirleyecek.

Teknik direktör Jose Mourinho, dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda güzel oyun ve iyi bir skor istedi. Portekizli çalıştırıcının, "İlk maçı son anlarda kaybettik ancak tur şansımız hala %50-50 ve taraftar avantajı bizde... Sizden taraftarımızın önünde turu geçmenizi istiyorum. Tüm kalitenizi sahaya yansıtın. Oynayan oynamayan herkes yüzde yüzüyle sahada olmalı. Aksi halde hayal kırıklığı yaşarız" dediği öğrenildi.

