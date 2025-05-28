TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Grealish çıkarması! Branco devreye girdi
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızlara yönelmesi beklenen sarı lacivertliler Manchester City'nin satış listesine koyduğu yıldız futbolcu Jack Grealish için girişimlere başladı. Mario Branco İngiliz yıldızın transferi için devreye girecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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117.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
İngiltere'de hem Manchester City yetkilileri hem de Grealish'in menajeriyle görüşme gerçekleştirecek olan Branco, Fenerbahçe'nin planlamasından da bahsedecek.
İngiliz medyası da bu transfer harekatını doğruladı ve 'Grealish'in yeni rotası Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe olabilir' ifadelerini kullandı.
2021'de Aston Villa'dan Manchester City'ye 117 milyon 500 bin euroya transfer olan Grealish'in piyasa değeri 35 milyon euro.
32 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Pep Guardiola tarafından fazla tercih edilmeyen Grealish, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve EFL Cup'ta toplamda 32 maça çıktı.
1.521 dakika sahada kalan 29 yaşındaki oyuncu, 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.
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