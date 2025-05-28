TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Grealish çıkarması! Branco devreye girdi

117.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

İngiltere'de hem Manchester City yetkilileri hem de Grealish'in menajeriyle görüşme gerçekleştirecek olan Branco, Fenerbahçe'nin planlamasından da bahsedecek.

İngiliz medyası da bu transfer harekatını doğruladı ve 'Grealish'in yeni rotası Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe olabilir' ifadelerini kullandı.