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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Grealish çıkarması! Branco devreye girdi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Grealish çıkarması! Branco devreye girdi

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızlara yönelmesi beklenen sarı lacivertliler Manchester City'nin satış listesine koyduğu yıldız futbolcu Jack Grealish için girişimlere başladı. Mario Branco İngiliz yıldızın transferi için devreye girecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Grealish çıkarması! Branco devreye girdi

Şampiyonluğu son üç sezondur ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda dünya yıldızlarıyla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Grealish çıkarması! Branco devreye girdi

En az 4 süper starı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimlerden biri Manchester City'nin satış listesine koyduğu Jack Grealish...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Grealish çıkarması! Branco devreye girdi

Mavilerin menajeri Pep Guardiola'nın üstünü çizdiği 29 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe sportif direktörü Branco, lig bitimiyle birlikte Ada seferine çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Grealish çıkarması! Branco devreye girdi

117.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
İngiltere'de hem Manchester City yetkilileri hem de Grealish'in menajeriyle görüşme gerçekleştirecek olan Branco, Fenerbahçe'nin planlamasından da bahsedecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Grealish çıkarması! Branco devreye girdi

İngiliz medyası da bu transfer harekatını doğruladı ve 'Grealish'in yeni rotası Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe olabilir' ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Grealish çıkarması! Branco devreye girdi

2021'de Aston Villa'dan Manchester City'ye 117 milyon 500 bin euroya transfer olan Grealish'in piyasa değeri 35 milyon euro.

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