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Haberler Fenerbahçe Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligin bitimine 2 hafta kala son deplasman maçına çıkacak sarı-lacivertliler, sezonu moralli kapatmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde hata yapmak istemeyen Kanarya, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Haftanın kapanış mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 19:52
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Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 2024-2025 sezonunu 2. olarak tamamlayan sarı-lacivertliler, bitime 2 hafta kala ligi moralli bitirmeyi amaçlıyor. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Kanarya, 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetiyor.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri

ATAKAŞ HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

KANARYA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde bu sezonu 2. olarak tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında 3 puan alarak sezonu moralli kapatmayı hedefliyor. 2024-2025 sezonunun bitimine 2 hafta kala hata yapmak istemeyen Kanarya, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. En-Nesyri, Tadic ve Talisca gibi isimlerle gol ya da goller bulmaya çalışacak sarı-lacivertliler, puanını 84'e çıkartmayı amaçlıyor.

ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TEK YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A

Sarı lacivertli takım dış sahadaki tek yenilgisini Beşiktaş karşısında 1-0'lık skorla aldı. Ayrıca Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti. Öte yandan Hatayspor ile Fenerbahçe bugüne kadar oynadıkları müsabakalarda sarı-lacivertliler 8 kez sahadan galip ayrılırken 1 maç berabere bitti. Hatayspor ise Fenerbahçe'ye karşı ligdeki maçlarda galibiyet alma başarısı gösteremedi.

FRED CEZALI

Sarı lacivertliler, Brezilyalı orta saha Fred'den yararlanamıyor. Fred, son oynanan Eyüpspor müsabakasında gördüğü sarı kartla bu sezonki 8. sarı kartına ulaştı ve 2. kez cezalı duruma düştü. 32 yaşındaki futbolcu, ligde 28'i 11'de olmak üzere 30 maçta görev yaptı.

2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimler Hatayspor önünde sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki Konyaspor maçında oynamayacak. Bir diğer sınırda olan Saint-Maximin ise kadroya alınmadı.

HATAYSPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 10. RANDEVU

Fenerbahçe, Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Hatayspor ile ligde 9 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 8 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 21 gol atarken, Hatayspor da 5 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

SARI-LACİVERTLİLER ÜSTÜN OLAN TARAF

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakada Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste 8. galibiyetini elde etti. Kanarya, rakibine karşı en farklı galibiyeti de 27 Aralık 2022'de 4-0'lık skorla aldı.

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