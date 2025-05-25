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Merih Demiral takibi
Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro çalışmaları için hazırlıklar hızlandı. Sarı-lacivertliler güçlü isimleri kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda kulübün altyapısından yetişen Merih Demiral ismi gündeme geldi. Suudi Arabistan'da Al Ahli takımında oynayan 27 yaşındaki stoperin yakın takibe alındığı ve temasa geçileceği ifade edildi.
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