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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Merih Demiral takibi

Merih Demiral takibi

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro çalışmaları için hazırlıklar hızlandı. Sarı-lacivertliler güçlü isimleri kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda kulübün altyapısından yetişen Merih Demiral ismi gündeme geldi. Suudi Arabistan'da Al Ahli takımında oynayan 27 yaşındaki stoperin yakın takibe alındığı ve temasa geçileceği ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 06:52
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Merih Demiral takibi
Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro çalışmaları için hazırlıklar hızlandı. Sarı-lacivertliler güçlü isimleri kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda kulübün altyapısından yetişen Merih Demiral ismi gündeme geldi. Suudi Arabistan'da Al Ahli takımında oynayan 27 yaşındaki stoperin yakın takibe alındığı ve temasa geçileceği ifade edildi. Fenerbahçe'de A takımda oynayamadan ayrılan Merih'in de sarı-lacivertli formayı giymek istediğini daha önce dile getirdiği vurgulandı. Bu sezon Al Ahli ile Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısını gösteren milli futbolcu 43 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 3 asist yaptı, toplam 3 bin 717 dakika sahada kaldı.
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