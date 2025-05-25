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Hatayspor mesaisi
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman taktik ve bireysel programlarla bitti.
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