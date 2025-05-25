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Haberler Fenerbahçe Hatayspor mesaisi

Hatayspor mesaisi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman taktik ve bireysel programlarla bitti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 06:52
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Hatayspor mesaisi
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman taktik ve bireysel programlarla bitti.
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