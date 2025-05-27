Amrabat ve En-Nesyri'ye milli davet

Teknik direktör Walid Regragui'nin açıkladığı listede yer alan Amrabat ve En-Nesyri'nin, hem tecrübeleri hem de fiziksel form durumlarıyla kadronun önemli parçaları arasında olması bekleniyor.

Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 21.00'de Tunus ve Benin ile 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 21.00'de Benin ile oynanması planlanan iki hazırlık maçı öncesinde milli takımın katılacağı hazırlık kampına Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat dahil 27 oyuncuyu davet etti.