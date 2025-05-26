Jose Mourinho Fenerbahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, sarı lacivertli takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya yanıt verdi.

"BAŞKAN BANA GÜVENİYOR"

"Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?" sorusuna Jose Mourinho'nun cevabı "Başkanımız bana güveniyor bunu daha önce de televizyonda söyledi. "Başkan, birkaç hafta önce katıldığı televizyon programında takımda kalmamı istediğini söyledi. Bana güveniyor. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer düşüncesinde bir değişiklik olduysa bu bana söylenmedi" şeklinde oldu.