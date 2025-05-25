TRANSFER HABERLERİ | İspanya'da En-Nesyri çılgınlığı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için İspanya'dan o takımların devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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28 GOL ATMAYI BAŞARDI
Güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 24 milyon Euro olan yıldız futbolcuyu, Fenerbahçe'nin 35-40 milyon Euro arası bir fiyata satmak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. En-Nesyri, tüm kulvarlarda 50 maçta Sarı Lacivertli formayı giydi ve 28 gol, 7 asist yaptı.
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