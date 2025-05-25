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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | İspanya'da En-Nesyri çılgınlığı!

TRANSFER HABERLERİ | İspanya'da En-Nesyri çılgınlığı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için İspanya'dan o takımların devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 06:52
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TRANSFER HABERLERİ | İspanya'da En-Nesyri çılgınlığı!

Sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'dan transfer edilen En-Nesyri'nin, Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor. Premier Lig ekipleri ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın Faslı yıldızı kadrosuna katmak istediği aktarılan haberlerde ifade ediliyordu.

TRANSFER HABERLERİ | İspanya'da En-Nesyri çılgınlığı!

TARZI ÇOK BEĞENİLİYOR

Son olarak La Liga'dan Villareal ve Real Betis'in 27 yaşındaki yıldızı gündemine aldığı öne sürülüyor...

TRANSFER HABERLERİ | İspanya'da En-Nesyri çılgınlığı!

Takvim'in haberine göre İspanya temsilcilerinin, yıl sonunda tarzını çok beğendikleri 1.88'lik forvet için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacağı öğrenildi. Bu görüşmelerde bütün transfer şartlarının sorulacağı belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | İspanya'da En-Nesyri çılgınlığı!

28 GOL ATMAYI BAŞARDI

Güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 24 milyon Euro olan yıldız futbolcuyu, Fenerbahçe'nin 35-40 milyon Euro arası bir fiyata satmak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. En-Nesyri, tüm kulvarlarda 50 maçta Sarı Lacivertli formayı giydi ve 28 gol, 7 asist yaptı.

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