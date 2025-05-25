TRANSFER HABERLERİ | İspanya'da En-Nesyri çılgınlığı!

Sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'dan transfer edilen En-Nesyri'nin, Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor. Premier Lig ekipleri ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın Faslı yıldızı kadrosuna katmak istediği aktarılan haberlerde ifade ediliyordu.

TARZI ÇOK BEĞENİLİYOR Son olarak La Liga'dan Villareal ve Real Betis'in 27 yaşındaki yıldızı gündemine aldığı öne sürülüyor...