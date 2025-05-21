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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş açıklama! "Manipülasyona açık bir biçimde..."

Fenerbahçe'den flaş açıklama! "Manipülasyona açık bir biçimde..."

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı açıklama ile gündem oldu. İşte o ifadeler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 19:10
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Fenerbahçe'den flaş açıklama! "Manipülasyona açık bir biçimde..."

Fenerbahçe, son günlerde gündem olan olay ve görüntüler ile ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. İşte o ifadeler..

KAMUOYUNA DUYURU

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç'un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir.

Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü

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