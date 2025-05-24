TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Merih Demiral sürprizi! Sezon sonunda…
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan'da forma giyen eski oyuncusu Merih Demiral'ı yeniden kadrosuna katmak istediği ve sezon sonunda kulübüne resmi teklif sunmayı planladığı öğrenildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ancak Fenerbahçe'nin sezon sonunda Al Ahli ile masaya oturması bekleniyor.
Milli futbolcunun Avrupa'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve bu durumun transferi mümkün kılabileceği belirtiliyor.
Bu sezon Al Ahli formasıyla 43 resmi maçta görev alan Merih, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan deneyimli savunmacının piyasa değeri ise yaklaşık 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER