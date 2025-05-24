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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Merih Demiral sürprizi! Sezon sonunda…

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Merih Demiral sürprizi! Sezon sonunda…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan'da forma giyen eski oyuncusu Merih Demiral'ı yeniden kadrosuna katmak istediği ve sezon sonunda kulübüne resmi teklif sunmayı planladığı öğrenildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 12:53
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Merih Demiral sürprizi! Sezon sonunda…

Yeni sezonun kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe, stoper transferi için gözünü Suudi Arabistan'a çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Merih Demiral sürprizi! Sezon sonunda…

Takvim'de yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin gündemine Al Ahli'de forma giyen milli savunmacı Merih Demiral'ı aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Merih Demiral sürprizi! Sezon sonunda…

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerinde Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi önemli kulüplerde forma giyen 27 yaşındaki stoperin, Körfez temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Merih Demiral sürprizi! Sezon sonunda…

Ancak Fenerbahçe'nin sezon sonunda Al Ahli ile masaya oturması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Merih Demiral sürprizi! Sezon sonunda…

Milli futbolcunun Avrupa'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve bu durumun transferi mümkün kılabileceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Merih Demiral sürprizi! Sezon sonunda…

Bu sezon Al Ahli formasıyla 43 resmi maçta görev alan Merih, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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