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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Adı ara transfer döneminde Arap kulüpleriyle anılan Faslı golcünün takımdan ayrılmak istediği öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:20
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FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, takımda önemli değişiklikler yapacak.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Yapacağı transferlerin yanı sıra çok sayıda oyuncusuyla da yollarını ayıracak olan Kanarya'da geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Youssef En-Nesyri oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Sarı-lacivertliler, sezon başında transferi için büyük uğraş verdiği Faslı golcüyü 19.5 milyon Euro karşılığında takıma kazandırmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı

İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Faslı santrfor, İkas Eyüpspor ile oynanan maçta attığı golün ardından taraftarlara yaptığı hareketle büyük tepki toplamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden En-Nesyri ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'ye Arap kulüplerinden ciddi teklifler geliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Sevilla'dan büyük umutlarla kadroya dahil edilen Faslı golcü ara transfer döneminde de önemli teklifler gelmesine rağmen takımda tutulmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Son dönemde sarı-lacivertli tribünlerin de tepkisini çeken ve ayrılmak isteyen En Nesyri'den 30 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Fenerbahçe sezon başında 19.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı 27 yaşındaki golcü futbolcuya 5 yıllık sözleşme imzalatmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 50 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 28 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

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