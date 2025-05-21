FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Adı ara transfer döneminde Arap kulüpleriyle anılan Faslı golcünün takımdan ayrılmak istediği öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertliler, sezon başında transferi için büyük uğraş verdiği Faslı golcüyü 19.5 milyon Euro karşılığında takıma kazandırmıştı.
İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Faslı santrfor, İkas Eyüpspor ile oynanan maçta attığı golün ardından taraftarlara yaptığı hareketle büyük tepki toplamıştı.
Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden En-Nesyri ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'ye Arap kulüplerinden ciddi teklifler geliyor.
Sevilla'dan büyük umutlarla kadroya dahil edilen Faslı golcü ara transfer döneminde de önemli teklifler gelmesine rağmen takımda tutulmuştu.
Son dönemde sarı-lacivertli tribünlerin de tepkisini çeken ve ayrılmak isteyen En Nesyri'den 30 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekleniyor.
Fenerbahçe sezon başında 19.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı 27 yaşındaki golcü futbolcuya 5 yıllık sözleşme imzalatmıştı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 50 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 28 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
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