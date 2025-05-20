FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi temas! Dev kulübün başkanı İstanbul’da
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi hamleler gelmeye başladı. İşte genç savunmacıya en ciddi ilgiyi gösteren kulüp… (FB spor haberleri)
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Ancak bu takımlar arasında en somut adımı Fransız temsilcisi Marsilya attı.
Kulübün başkanı Pablo Longoria, İstanbul'a gelerek bizzat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmede Marsilya'nın Yusuf için Fenerbahçe'ye 19 milyon Euro'luk sözlü bir teklif sunduğu belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetim ise başarılı stoper için kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı.
Görüşmelerin devam ettiği aktarılırken Yusuf Akçiçek'in de kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ifade ediliyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 20 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2 gol ve 1 asistle skor katkısı sağladı.
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