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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi temas! Dev kulübün başkanı İstanbul’da

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi temas! Dev kulübün başkanı İstanbul’da

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi hamleler gelmeye başladı. İşte genç savunmacıya en ciddi ilgiyi gösteren kulüp… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 13:35
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi temas! Dev kulübün başkanı İstanbul’da

Fenerbahçe'nin bu sezon öne çıkan genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi temas! Dev kulübün başkanı İstanbul’da

Performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu için transferde ciddi gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi temas! Dev kulübün başkanı İstanbul’da

TRT Spor'un haberine göre Yusuf Akçiçek'e Marsilya, Lyon ve Bologna kulüpleri talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi temas! Dev kulübün başkanı İstanbul’da

Ancak bu takımlar arasında en somut adımı Fransız temsilcisi Marsilya attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi temas! Dev kulübün başkanı İstanbul’da

Kulübün başkanı Pablo Longoria, İstanbul'a gelerek bizzat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi temas! Dev kulübün başkanı İstanbul’da

Yapılan görüşmede Marsilya'nın Yusuf için Fenerbahçe'ye 19 milyon Euro'luk sözlü bir teklif sunduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi temas! Dev kulübün başkanı İstanbul’da

Sarı-lacivertli yönetim ise başarılı stoper için kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi temas! Dev kulübün başkanı İstanbul’da

Görüşmelerin devam ettiği aktarılırken Yusuf Akçiçek'in de kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek için Avrupa'dan resmi temas! Dev kulübün başkanı İstanbul’da

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 20 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2 gol ve 1 asistle skor katkısı sağladı.

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