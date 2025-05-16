CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde Juventus'un yıldızı ile coşacak!

Fenerbahçe transferde Juventus'un yıldızı ile coşacak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe transferde kolları sıvadı. Kanarya'nın son olarak Juventus formasını terleten o yıldız için 25 Milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe transferde Juventus'un yıldızı ile coşacak!

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, hücum hattında köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, beklentileri karşılayamayan En-Nesyri ile yolları ayırmak isterken onun yerine daha dinamik ve atletik bir golcüyü kadrosuna katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe transferde Juventus'un yıldızı ile coşacak!

Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında yer alan isimlerden biri Randal Kolo Muani oldu. Bu sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki Fransız forvetin bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunuyor.

Fenerbahçe transferde Juventus'un yıldızı ile coşacak!

ÖNCELİĞİ İTALYA VE İNGİLTERE LİGLERİ

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin, Kolo Muani için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarmaya hazır olduğu öğrenildi. PSG ile olan iyi ilişkilerine güvenen yönetim, Fransız golcüyü İstanbul'a getirme konusunda kararlı.

Fenerbahçe transferde Juventus'un yıldızı ile coşacak!

Ancak yıldız oyuncunun önceliğinin kariyerine İtalya veya İngiltere'de devam etmek olduğu gelen bilgiler arasında. Buna rağmen Fenerbahçe cephesi, hem kulüp hem de oyuncu nezdinde yakın zamanda resmi bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Cimbom'dan 22 milyon Euro'luk yıldıza kanca!
Osimhen'den taraftarı coşturacak karar!
DİĞER
Süper Lig gol krallığı yarışında güncel durum: 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye'de! Rus heyet Dolmabahçe'de Bakan Fidan ile görüştü ilk açıklama geldi! Heyetler bugün İstanbul'da toplanacak
G.Saray'dan Polonyalı kaleciye sürpriz teklif!
F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osman Zeki Korkmaz: Oynaya oynaya elendik Osman Zeki Korkmaz: Oynaya oynaya elendik 00:36
La Liga'da şampiyon Barcelona! La Liga'da şampiyon Barcelona! 00:36
La Liga'da şampiyon Barcelona! La Liga'da şampiyon Barcelona! 00:26
F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! 23:57
Beşiktaş'tan Romulo açıklaması! Beşiktaş'tan Romulo açıklaması! 23:57
Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor 23:57
Daha Eski
Uslu'dan flaş G.Saray itirafı! Uslu'dan flaş G.Saray itirafı! 23:57
İşte Süper Kupa'daki eşleşmeler! İşte Süper Kupa'daki eşleşmeler! 23:57
Osimhen'den Mario Jardel'e mesaj! Osimhen'den Mario Jardel'e mesaj! 23:57
Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! 23:57
Solskjaer’den Masuaku kararı! Solskjaer’den Masuaku kararı! 23:57
Erdoğan: Amacımız geleneksel okçuluğun... Erdoğan: Amacımız geleneksel okçuluğun... 23:57