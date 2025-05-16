Fenerbahçe transferde Juventus'un yıldızı ile coşacak!

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, hücum hattında köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, beklentileri karşılayamayan En-Nesyri ile yolları ayırmak isterken onun yerine daha dinamik ve atletik bir golcüyü kadrosuna katmayı hedefliyor.