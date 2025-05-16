Fenerbahçe transferde Juventus'un yıldızı ile coşacak!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe transferde kolları sıvadı. Kanarya'nın son olarak Juventus formasını terleten o yıldız için 25 Milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Ancak yıldız oyuncunun önceliğinin kariyerine İtalya veya İngiltere'de devam etmek olduğu gelen bilgiler arasında. Buna rağmen Fenerbahçe cephesi, hem kulüp hem de oyuncu nezdinde yakın zamanda resmi bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
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