Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Kasımpaşa maçında...
Son haftalarda sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Barış Alper Yılmaz için teknik direktör Okan Buruk harekete geçti. İşte detaylar.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 15:06
Buruk'un, Barış Alper Yılmaz'a güvendiğini ve kısa süre içerisinde yeniden eski formuna kavuşacağına inandığını ifade ettiği öğrenildi.
Galatasaray yönetimi ise oyuncunun yaşadığı form düşüklüğüne rağmen geleceğe yönelik planlarından vazgeçmiş değil.
Sarı-kırmızılı yönetim, 2028 yılında sona erecek Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini daha uzun süreli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Posta'da yer alan habere göre; yönetimin hedefi, devre arasında milli futbolcuyla yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmak.
Yeni kontratla birlikte Barış Alper Yılmaz'ın maaşında da ciddi bir iyileştirme yapılması planlanıyor.
Galatasaray yönetiminin bu hamleyle hem oyuncusuna verdiği değeri göstermeyi hem de gelecekte oluşabilecek transfer gündemlerinin önüne geçmeyi amaçladığı belirtiliyor.
Özellikle Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği genç futbolcunun takımda uzun yıllar forma giymesi, sarı-kırmızılıların öncelikleri arasında yer alıyor.
Teknik heyet de Barış Alper Yılmaz'ın yeniden takımın kilit oyuncularından biri olmasını bekliyor.
Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken milli futbolcu, hücum hattının yanı sıra kanatlarda ve gerektiğinde farklı bölgelerde görev yapabilmesiyle Okan Buruk'un en fazla güvendiği isimlerden biri konumunda.
Galatasaray cephesi, oyuncunun mevcut formunun geçici olduğunu düşünüyor ve milli futbolcudan kısa süre içerisinde daha yüksek bir performans bekliyor.
Yönetimin yeni sözleşme hamlesinin de Barış Alper Yılmaz'ın motivasyonunu artırması hedefleniyor.
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