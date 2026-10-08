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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Kasımpaşa maçında...

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Kasımpaşa maçında...

Son haftalarda sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Barış Alper Yılmaz için teknik direktör Okan Buruk harekete geçti. İşte detaylar.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 15:06
Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Florya'da neşter vuruldu

Galatasaray'da son dönemde performansında düşüş yaşayan Barış Alper Yılmaz için yönetim harekete geçti.

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Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Florya'da neşter vuruldu

Sezon başından bu yana sarı-kırmızılı takımın önemli hücum silahlarından biri olan milli futbolcunun son haftalardaki görüntüsü teknik heyetin de dikkatinden kaçmadı.

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Florya'da neşter vuruldu

Teknik Direktör Okan Buruk, genç oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek hem performansını değerlendirdi hem de moral verdi.

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Florya'da neşter vuruldu

Buruk'un, Barış Alper Yılmaz'a güvendiğini ve kısa süre içerisinde yeniden eski formuna kavuşacağına inandığını ifade ettiği öğrenildi.

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Florya'da neşter vuruldu

Galatasaray yönetimi ise oyuncunun yaşadığı form düşüklüğüne rağmen geleceğe yönelik planlarından vazgeçmiş değil.

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Florya'da neşter vuruldu

Sarı-kırmızılı yönetim, 2028 yılında sona erecek Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini daha uzun süreli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Florya'da neşter vuruldu

Posta'da yer alan habere göre; yönetimin hedefi, devre arasında milli futbolcuyla yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmak.

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Florya'da neşter vuruldu

Yeni kontratla birlikte Barış Alper Yılmaz'ın maaşında da ciddi bir iyileştirme yapılması planlanıyor.

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Florya'da neşter vuruldu

Galatasaray yönetiminin bu hamleyle hem oyuncusuna verdiği değeri göstermeyi hem de gelecekte oluşabilecek transfer gündemlerinin önüne geçmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Florya'da neşter vuruldu

Özellikle Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği genç futbolcunun takımda uzun yıllar forma giymesi, sarı-kırmızılıların öncelikleri arasında yer alıyor.

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Florya'da neşter vuruldu

Teknik heyet de Barış Alper Yılmaz'ın yeniden takımın kilit oyuncularından biri olmasını bekliyor.

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Florya'da neşter vuruldu

Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken milli futbolcu, hücum hattının yanı sıra kanatlarda ve gerektiğinde farklı bölgelerde görev yapabilmesiyle Okan Buruk'un en fazla güvendiği isimlerden biri konumunda.

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Florya'da neşter vuruldu

Galatasaray cephesi, oyuncunun mevcut formunun geçici olduğunu düşünüyor ve milli futbolcudan kısa süre içerisinde daha yüksek bir performans bekliyor.

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı! Florya'da neşter vuruldu

Yönetimin yeni sözleşme hamlesinin de Barış Alper Yılmaz'ın motivasyonunu artırması hedefleniyor.

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