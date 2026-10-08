Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular
Spor medyasının en köklü gazetelerinden İngiliz The Guardian gazetesi, Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıkladı. Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular var. İşte o liste.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 12:33
Akol Akon – Sidney FC
Luca Weinhandl – Sturm Graz
Xander Dierckx – Kraliyet Anvers
Joshua Nga Kana – Anderlecht
Matej Deket – Borac Banja Luka
Eduardo Conceicao – Palmeiras
Iago Machado – Corinthias
Eduardo Pape – Cruzeiro
Van Parker – Salt Lake
Zhao Songyuan – Tsinghua Üniversitesi Lisesi
Shuai Weihao – Chengdu Rongcheng
Samuel Martinez – Atletico Nacional
Hubert Yao Kouassi – Nordsjælland
Matous Srb – Bayern Münih
Mikkel Bro Hansen – PSV Eindhoven
Marvin Nasnas – FC Kopenhag
Edwin Quintero – Independiente del Valle
İsa Batola – Troyes
David Boly – Paris Saint-Germain
Adil Hamdani – Lyon
Believe Munongo – Metz
Andria Bartişvili – İberya 1999
Kennet Eichhorn – Bayer Leverkusen
Cassiano Kiala – Bayern Müni
Louis Lemke – Hamburg
Orian Goren – Barcelona
Antonio Arena – Roma
Riccardo Cassano – Como
Kader Elimoghale – Juventus
Jahmarie Nolan – Toronto FC
Maki Kitahara – FC Tokyo
İsmael Kamissoko – Etoiles du Mande
Santiago Cisneros – Clup Leon
Abdellah Ouazane – Ajax
Muhammed Abdalla – Ajax
Jerayno Schaken – Feyenoord
Ebenezar Harcourt – Spor Lagos
Elias Diaz – Libertad Asuncion
Tiago Rodrigues – Benfica
Mezian Mesloub Soares – Lens
Caleb Simmons – Red Bull New York
Eduardo Corlat – Real Madrid
Cheikh Dieng – Diambars FC
Tian Nai Koren – Clup Brugge
Miha Matjasec – FC Liefering
Jorge Dominguez – Atletico Madrid
Christian Imga Mitogo – Athletic Bilbao
Jordi Pesquer – Barcelona
Oliver Månsson – IFK Göteborg
Altin Azemi – Neuchatel Xamax
Mekhrubon Odilzoda – Istiklol
Slim Bouaskar – Roma
Adam Guram – Hajduk Split
Adri Mehmeti – Red Bull New York
Cavan Sullivan – Philadelphia
Gabriel da Silva – Penarol
Ali Demirbilek – Fenerbahçe
Ada Yüzgeç – Galatasaray
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