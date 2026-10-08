CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Spor medyasının en köklü gazetelerinden İngiliz The Guardian gazetesi, Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıkladı. Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular var. İşte o liste.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 12:33
Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Spor medyasının en köklü gazetelerinden İngiliz The Guardian gazetesi, Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıkladı. Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular var. İşte o liste:

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Giovanni Baroni – CA Talleres

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Simon Escobar – Velez Sarsfield

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Akol Akon – Sidney FC

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Luca Weinhandl – Sturm Graz

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Xander Dierckx – Kraliyet Anvers

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Joshua Nga Kana – Anderlecht

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Matej Deket – Borac Banja Luka

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Eduardo Conceicao – Palmeiras

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Iago Machado – Corinthias

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Eduardo Pape – Cruzeiro

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Van Parker – Salt Lake

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Zhao Songyuan – Tsinghua Üniversitesi Lisesi

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Shuai Weihao – Chengdu Rongcheng

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Samuel Martinez – Atletico Nacional

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Hubert Yao Kouassi – Nordsjælland

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Matous Srb – Bayern Münih

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Mikkel Bro Hansen – PSV Eindhoven

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Marvin Nasnas – FC Kopenhag

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Edwin Quintero – Independiente del Valle

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

İsa Batola – Troyes

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

David Boly – Paris Saint-Germain

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Adil Hamdani – Lyon

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Believe Munongo – Metz

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Andria Bartişvili – İberya 1999

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Kennet Eichhorn – Bayer Leverkusen

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Cassiano Kiala – Bayern Müni

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Louis Lemke – Hamburg

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Orian Goren – Barcelona

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Antonio Arena – Roma

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Riccardo Cassano – Como

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Kader Elimoghale – Juventus

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Jahmarie Nolan – Toronto FC

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Maki Kitahara – FC Tokyo

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

İsmael Kamissoko – Etoiles du Mande

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Santiago Cisneros – Clup Leon

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Abdellah Ouazane – Ajax

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Muhammed Abdalla – Ajax

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Jerayno Schaken – Feyenoord

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Ebenezar Harcourt – Spor Lagos

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Elias Diaz – Libertad Asuncion

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Tiago Rodrigues – Benfica

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Mezian Mesloub Soares – Lens

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Caleb Simmons – Red Bull New York

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Eduardo Corlat – Real Madrid

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Cheikh Dieng – Diambars FC

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Tian Nai Koren – Clup Brugge

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Miha Matjasec – FC Liefering

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Jorge Dominguez – Atletico Madrid

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Christian Imga Mitogo – Athletic Bilbao

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Jordi Pesquer – Barcelona

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Oliver Månsson – IFK Göteborg

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Altin Azemi – Neuchatel Xamax

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Mekhrubon Odilzoda – Istiklol

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Slim Bouaskar – Roma

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Adam Guram – Hajduk Split

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Adri Mehmeti – Red Bull New York

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Cavan Sullivan – Philadelphia

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Gabriel da Silva – Penarol

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Ali Demirbilek – Fenerbahçe

Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da oyuncular

Ada Yüzgeç – Galatasaray

İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
F.Bahçe'de Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Başkan Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nı hizmete açtı: Ekonomiye büyük katkı sağlayacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu!
F.Bahçe'den Pavlidis'e dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! 15:17
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok 14:47
Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! 13:43
Ümit millilerin rakibi Çekya! Ümit millilerin rakibi Çekya! 13:35
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 12:36
G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:08
Daha Eski
Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! 12:06
F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! 11:58
Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür 11:36
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! 10:24
F.Bahçe, tek eksikle Rizespor karşısında F.Bahçe, tek eksikle Rizespor karşısında 10:14
Toprak Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak Toprak Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak 10:12