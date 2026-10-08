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Anasayfa A Milli Futbol Takımı Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Alacaklarından...

Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Alacaklarından...

Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin Euro'luk alacağından vazgeçti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 17:00
Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Alacaklarından...

Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin Euro'luk alacağından vazgeçti.

İşte Adana Demirspor'un açıklaması:

"Kulübümüzde 2021-2023 yılları arasında "Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu" olarak görev yapan ve halen A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Vincenzo Montella, kendisiyle 5 Eylül 2026 tarihinde varılan sözlü mutabakat doğrultusunda, Adana Demirspor A.Ş.'deki geçmişe dönük 330 bin euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini, millî maç döneminin tamamlanmasının ardından tarafımıza resmi olarak bildirmiştir.

Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Sayın Montella'ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kulübümüz, geçmiş dönemden kalan mali yükümlülükleri hafifletmek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak amacıyla yeni adımlar atmayı kararlılıkla sürdürecektir."

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