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Anasayfa Galatasaray Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı? İyileşti mi, ilk 11'de mi?

Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı? İyileşti mi, ilk 11'de mi?

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Nijeryalı yıldızın tedavisinde olumlu gelişmeler yaşanırken, takımla antrenmanın bir bölümünde çalışması taraftarları heyecanlandırdı. Peki Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı, iyileşti mi ve ilk 11'de yer alacak mı? İşte Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in son durumu ve maç öncesi yaşanan son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 13:47 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 13:49
Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı? İyileşti mi, ilk 11'de mi?

Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'in durumuna çevrildi. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek sarı-kırmızılılarda Nijeryalı yıldızın karşılaşmada forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Osimhen'in tedavisinde olumlu gelişmeler yaşanırken, yıldız futbolcu antrenmanın bir bölümünde takımla çalışmaya başladı. Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Osimhen'in tedavisinin iyi gittiğini ancak oyuncuyu riske etmek istemediklerini açıkladı. Peki Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı, Osimhen iyileşti mi, ilk 11'de mi? İşte Nijeryalı golcünün son durumu...

OSIMHEN KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada Victor Osimhen'in forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmedi. Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Osimhen'in tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini ve oyuncunun takımla çalışmaların bir bölümüne katıldığını açıkladı. Ancak sağlık ekibi, Nijeryalı golcünün yeniden sakatlanması veya mevcut probleminin tekrarlaması riskine karşı temkinli davranıyor. Yener İnce, Osimhen'in durumunun yapılacak testlerin sonuçlarına göre değerlendirileceğini ve oyuncuyu riske etmek istemediklerini belirtti.

OSIMHEN İYİLEŞTİ Mİ?

Victor Osimhen'in sakatlık sürecinde olumlu gelişme yaşanıyor. Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Nijeryalı futbolcunun tedavisinin çok iyi gittiğini söyledi.

Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ciddi bir kas kanaması içerdiğini belirten İnce, uygulanan tedavinin ardından oyuncunun rahatladığını ve çalışmalarına kontrollü şekilde devam ettiğini aktardı. Osimhen'in antrenmanın bir bölümünde takımla çalışmaya başlaması da dönüş sürecinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

OSIMHEN KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Osimhen'in Kasımpaşa karşısında ilk 11'de başlayacağı kesinleşmiş değil. Galatasaray'ın sağlık ekibi oyuncuyu riske etmek istemiyor. Bu nedenle Osimhen'in maç kadrosunda yer alması halinde karşılaşmaya ilk 11'de başlamak yerine yedek kulübesinde bulunması ve maçın gidişatına göre süre alması ihtimali gündemde.

Bazı kaynaklarda Osimhen'in Kasımpaşa karşısında kısa süreyle forma giyerek maç eksiğini kapatmasının ve ardından Barcelona karşılaşmasına daha hazır şekilde çıkmasının planlandığı aktarılıyor.

Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim 2026 Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN SÜPER LİG DURUMU

Galatasaray ligde ilk 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Kasımpaşa ise ilk 6 haftayı 2 galibiyet ve 4 beraberlikle geçirdi ve ligin namağlup takımı olarak dikkat çekiyor.

Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı

OSIMHEN'İN ASIL HEDEFİ BARCELONA MAÇI

Osimhen'in dönüşüyle ilgili haberlerde, Nijeryalı golcünün tamamen hazır hale gelmesi için UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmasının da önemli bir hedef olduğu aktarılıyor.

Bu nedenle Kasımpaşa maçında görev verilmesi halinde Osimhen'in kontrollü bir süre alması ihtimali üzerinde duruluyor. Böylece hem uzun süren sakatlığın ardından yeniden maç temposuna dönmesi hem de daha sonraki kritik karşılaşmalara hazırlanması hedefleniyor.

Ancak Galatasaray sağlık ekibinin resmi açıklamasında Osimhen için kesin bir dönüş tarihi veya kesin bir dakika belirtilmedi. Yener İnce, kararın test sonuçlarına göre verileceğini özellikle vurguladı.

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