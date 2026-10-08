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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Dolmabahçe'de flaş gelişme! Kaptan sahalara geri dönüyor

Dolmabahçe'de flaş gelişme! Kaptan sahalara geri dönüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Orkun Kökçü takımla çalışmalara başladı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 15:35
Dolmabahçe'de flaş gelişme! Kaptan sahalara geri dönüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Orkun Kökçü takımla çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlılar, Kocaelispor maçı hazırlıklarına 9 Ekim Cuma günü saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

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