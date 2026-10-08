👉🏼AÇIKALIN ERCİYES 38 FSK - KAHTA 02 SPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
AÇIKALIN ERCİYES 38 FSK - KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN?
Açıkalın Erciyes 38 FSK- Kahta 02 Spor maçı 8 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te başladı.
AÇIKALIN ERCİYES 38 FSK - KAHTA 02 MAÇI HANGİ KANALDA?
Açıkalın Erciyes 38 FSK- Kahta 02 Spor maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLÜ:
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. TUR MAÇ PROGRAMI
8 EKİM PERŞEMBE:
14.00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
17.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor (Denizli Atatürk)
20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (19 Eylül)