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Açıkalın Erciyes 38 FSK - Kahta 02 Spor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Eleme Turu'nda Açıkalın Erciyes 38 FSK sahasında Kahta 02 Spor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanarak adını bir üst tura yazdırmak isteyen iki takımın karşılaşması başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 13:54 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 15:51
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Eleme Turu'nda Açıkalın Erciyes 38 FSK sahasında Kahta 02 Spor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanarak adını bir üst tura yazdırmak isteyen iki takımın karşılaşması başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

👉🏼AÇIKALIN ERCİYES 38 FSK - KAHTA 02 SPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


AÇIKALIN ERCİYES 38 FSK - KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Açıkalın Erciyes 38 FSK- Kahta 02 Spor maçı 8 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te başladı.

AÇIKALIN ERCİYES 38 FSK - KAHTA 02 MAÇI HANGİ KANALDA?

Açıkalın Erciyes 38 FSK- Kahta 02 Spor maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ:



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. TUR MAÇ PROGRAMI

8 EKİM PERŞEMBE:

14.00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

17.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor (Denizli Atatürk)

20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (19 Eylül)

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