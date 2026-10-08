CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Basketbol Real Madrid - Partizan maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Partizan maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’e üç yenilgiyle başlayan Real Madrid, ilk üç karşılaşmasını kazanan Partizan’ı ağırlıyor. İki takımın sezon başlangıçları farklı olsa da ikili rekabette son dokuz maçın tamamını İspanyol ekibi kazandı. Real Madrid - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve öne çıkan detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 14:29
Real Madrid - Partizan maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Partizan maçını takip etmek için tıklayınız...

Real Madrid - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Partizan maçı, EuroLeague'in 4. haftasında 8 Ekim 2026 Perşembe günü TSİ 21.45'te başlayacak. Movistar Arena'da oynanacak karşılaşma, güncel yayın rehberlerine göre S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Sezonun ilk üç EuroLeague karşılaşmasında galibiyet alamayan Real Madrid, taraftarı önünde bu seriyi bitirmeyi hedefliyor. Madrid deplasmanına üçte üç yaparak gelen Partizan ise yoluna kayıpsız devam etmek için sahaya çıkacak. Real Madrid - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Real Madrid - Partizan maçı bilgileri haberimizde...

REAL MADRID - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Partizan, 8 Ekim Perşembe günü karşı karşıya gelecek. EuroLeague'in 4. haftasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Real Madrid, bu karşılaşmayla birlikte yeni EuroLeague sezonunda ilk kez kendi taraftarı önüne çıkacak.

REAL MADRID - PARTIZAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karşılaşma S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - PARTIZAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Movistar Arena'da oynanacak. İlk üç EuroLeague maçını deplasmanda oynayan Real Madrid, evindeki ilk karşılaşmada galibiyetle tanışmaya çalışacak.

REAL MADRID İLK GALİBİYETİNİ, PARTIZAN DÖRTTE DÖRDÜ ARIYOR

Real Madrid, EuroLeague'de sezonun ilk üç haftasında Dubai Basketball, Anadolu Efes ve Hapoel Tel Aviv karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İspanyol temsilcisi, Partizan önünde kazanarak kötü başlangıcın ardından ilk galibiyetini almak istiyor.

Partizan ise Olimpia Milano'yu evinde, Paris Basketball ve Bayern Münih'i deplasmanda yenerek ilk üç haftayı kayıpsız geçti. Sırp ekibi, Madrid'de de kazanması hâlinde galibiyet sayısını dörde yükseltecek.

İKİLİ REKABETTE SON DOKUZ MAÇ REAL MADRID'İN

Takımların bu sezonki performanslarının aksine, son karşılaşmalarda üstünlük Real Madrid'de bulunuyor. İspanyol ekibi, Partizan ile oynadığı son dokuz EuroLeague maçının tamamını kazandı. Ev sahibi takım bu akşam da galip gelirse rakibi karşısındaki serisini 10 maça çıkaracak.

Partizan'ın Real Madrid karşısındaki son galibiyeti, 2023 EuroLeague play-off serisinin ikinci maçında geldi. Madrid'in devam eden galibiyet serisi de aynı eşleşmenin üçüncü karşılaşmasıyla başladı.

İKİ İSPANYOL BAŞANTRENÖR KARŞI KARŞIYA

Karşılaşmada iki İspanyol başantrenörün mücadelesi de dikkat çekiyor. Real Madrid'in başında Pedro Martínez, Partizan'ın başında ise Joan Penarroya bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok
F.Bahçe'de Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Başkan Erdoğan'dan fon iddiaları üzerinden muhalefete tepki: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu!
F.Bahçe'den Pavlidis'e dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! 15:17
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok 14:47
Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! 13:43
Ümit millilerin rakibi Çekya! Ümit millilerin rakibi Çekya! 13:35
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 12:36
G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:08
Daha Eski
Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! 12:06
F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! 11:58
Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür 11:36
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! 10:24
F.Bahçe, tek eksikle Rizespor karşısında F.Bahçe, tek eksikle Rizespor karşısında 10:14
Toprak Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak Toprak Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak 10:12