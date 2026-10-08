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Real Madrid - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Partizan maçı, EuroLeague'in 4. haftasında 8 Ekim 2026 Perşembe günü TSİ 21.45'te başlayacak. Movistar Arena'da oynanacak karşılaşma, güncel yayın rehberlerine göre S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Sezonun ilk üç EuroLeague karşılaşmasında galibiyet alamayan Real Madrid, taraftarı önünde bu seriyi bitirmeyi hedefliyor. Madrid deplasmanına üçte üç yaparak gelen Partizan ise yoluna kayıpsız devam etmek için sahaya çıkacak. Real Madrid - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Real Madrid - Partizan maçı bilgileri haberimizde...

REAL MADRID - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Partizan, 8 Ekim Perşembe günü karşı karşıya gelecek. EuroLeague'in 4. haftasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Real Madrid, bu karşılaşmayla birlikte yeni EuroLeague sezonunda ilk kez kendi taraftarı önüne çıkacak.

REAL MADRID - PARTIZAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karşılaşma S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - PARTIZAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Movistar Arena'da oynanacak. İlk üç EuroLeague maçını deplasmanda oynayan Real Madrid, evindeki ilk karşılaşmada galibiyetle tanışmaya çalışacak.

REAL MADRID İLK GALİBİYETİNİ, PARTIZAN DÖRTTE DÖRDÜ ARIYOR

Real Madrid, EuroLeague'de sezonun ilk üç haftasında Dubai Basketball, Anadolu Efes ve Hapoel Tel Aviv karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İspanyol temsilcisi, Partizan önünde kazanarak kötü başlangıcın ardından ilk galibiyetini almak istiyor.

Partizan ise Olimpia Milano'yu evinde, Paris Basketball ve Bayern Münih'i deplasmanda yenerek ilk üç haftayı kayıpsız geçti. Sırp ekibi, Madrid'de de kazanması hâlinde galibiyet sayısını dörde yükseltecek.

İKİLİ REKABETTE SON DOKUZ MAÇ REAL MADRID'İN

Takımların bu sezonki performanslarının aksine, son karşılaşmalarda üstünlük Real Madrid'de bulunuyor. İspanyol ekibi, Partizan ile oynadığı son dokuz EuroLeague maçının tamamını kazandı. Ev sahibi takım bu akşam da galip gelirse rakibi karşısındaki serisini 10 maça çıkaracak.

Partizan'ın Real Madrid karşısındaki son galibiyeti, 2023 EuroLeague play-off serisinin ikinci maçında geldi. Madrid'in devam eden galibiyet serisi de aynı eşleşmenin üçüncü karşılaşmasıyla başladı.

İKİ İSPANYOL BAŞANTRENÖR KARŞI KARŞIYA

Karşılaşmada iki İspanyol başantrenörün mücadelesi de dikkat çekiyor. Real Madrid'in başında Pedro Martínez, Partizan'ın başında ise Joan Penarroya bulunuyor.