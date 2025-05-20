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Haberler Fenerbahçe İşte Robin van Persie’nin Fenerbahçe planı! O ismi transfer edecek

İşte Robin van Persie’nin Fenerbahçe planı! O ismi transfer edecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve şu anda Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yapan Robin van Persie, sarı-lacivertli ekibin önemli oyuncularından birini kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 11:50
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İşte Robin van Persie’nin Fenerbahçe planı! O ismi transfer edecek

Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkan Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasına hızla başladı.

İşte Robin van Persie’nin Fenerbahçe planı! O ismi transfer edecek

2024-25 sezonu öncesi transfer dönemini oldukça hareketli geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde, bazı oyuncularla yolların ayrılması gündemde.

İşte Robin van Persie’nin Fenerbahçe planı! O ismi transfer edecek

Yönetim; beklentileri karşılayamayan, yüksek teklif alan veya kadroda düşünülmeyen isimleri elden çıkarmayı hedefliyor.

İşte Robin van Persie’nin Fenerbahçe planı! O ismi transfer edecek

Bu doğrultuda takımdan ayrılması en muhtemel isimlerin başında Sebastian Szymanski geliyor.

İşte Robin van Persie’nin Fenerbahçe planı! O ismi transfer edecek

Polonya basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusuna Hollanda'dan sürpriz bir talip çıktı.

İşte Robin van Persie’nin Fenerbahçe planı! O ismi transfer edecek

2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve kariyerinde Arsenal ile Manchester United gibi dev kulüplerde iz bırakan Robin van Persie, Şubat 2025'te Feyenoord'un teknik direktörlük koltuğuna gelmişti.

İşte Robin van Persie’nin Fenerbahçe planı! O ismi transfer edecek

Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord transferde dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor.

İşte Robin van Persie’nin Fenerbahçe planı! O ismi transfer edecek

Habere göre van Persie, Szymanski'yi yeni sezon kadrosunda görmek istiyor ve Hollanda temsilcisinin bu transfer için yakın zamanda girişimlerde bulunacağı ifade ediliyor.

İşte Robin van Persie’nin Fenerbahçe planı! O ismi transfer edecek

Ancak Feyenoord'un bu transferde yalnız olmadığı belirtiliyor.

İşte Robin van Persie’nin Fenerbahçe planı! O ismi transfer edecek

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun da 26 yaşındaki oyuncuya talip olduğu ve bu transfer için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

İşte Robin van Persie’nin Fenerbahçe planı! O ismi transfer edecek

Bu nedenle, iki kulüp arasında ciddi bir transfer rekabeti yaşanması bekleniyor.

İşte Robin van Persie’nin Fenerbahçe planı! O ismi transfer edecek

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maça çıkan Sebastian Szymanski, takımına 7 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

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