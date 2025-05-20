İşte Robin van Persie’nin Fenerbahçe planı! O ismi transfer edecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve şu anda Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yapan Robin van Persie, sarı-lacivertli ekibin önemli oyuncularından birini kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları… (FB spor haberleri)
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Bu doğrultuda takımdan ayrılması en muhtemel isimlerin başında Sebastian Szymanski geliyor.
Polonya basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusuna Hollanda'dan sürpriz bir talip çıktı.
2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve kariyerinde Arsenal ile Manchester United gibi dev kulüplerde iz bırakan Robin van Persie, Şubat 2025'te Feyenoord'un teknik direktörlük koltuğuna gelmişti.
Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord transferde dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor.
Habere göre van Persie, Szymanski'yi yeni sezon kadrosunda görmek istiyor ve Hollanda temsilcisinin bu transfer için yakın zamanda girişimlerde bulunacağı ifade ediliyor.
Ancak Feyenoord'un bu transferde yalnız olmadığı belirtiliyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun da 26 yaşındaki oyuncuya talip olduğu ve bu transfer için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor.
Bu nedenle, iki kulüp arasında ciddi bir transfer rekabeti yaşanması bekleniyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maça çıkan Sebastian Szymanski, takımına 7 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
Polonyalı futbolcu, 2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığından Fenerbahçe'ye katılmıştı.
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