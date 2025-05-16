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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Yönetim kararını verdi! İşte Livakovic'in yerine son aday

TRANSFER HABERLERİ | Yönetim kararını verdi! İşte Livakovic'in yerine son aday

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transferde hazırlıkları şimdiden başladı. Kanarya'da bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Yönetimin son olarak o ismin üzerinde durduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 06:51
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TRANSFER HABERLERİ | Yönetim kararını verdi! İşte Livakovic'in yerine son aday

Sezon sonunda Dominik Livakovic'i satacak olan Fenerbahçe, kaleyi sağlama almak için şimdiden çalışmalara başladı. Bu bağlamda hareket eden sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Yönetim kararını verdi! İşte Livakovic'in yerine son aday

Fenerbahçe yönetimi adına Fransız ekibiyle bir görüşme gerçekleştiren sportif direktör Mario Braco'nun 27 yaşındaki kaleci için 7 milyon euro civarında bir bonservis önerdiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Yönetim kararını verdi! İşte Livakovic'in yerine son aday

Ocak 2024'te Brezilya ekibi Botafogo'dan 3 milyon 250 bin euroya transfer edilen Perri için Lyon'un beklentisinin ise 10 milyon euro olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Yönetim kararını verdi! İşte Livakovic'in yerine son aday

Fenerbahçe, Livakovic'ten gelecek olan bonservis bedelini Perri için harcamayı ve kalede eksi duruma düşmemeyi planlıyor. Bu sezon Lyon'la Ligue 1, Avrupa Ligi ve Coupe de France'da toplamda 44 maça çıkan Perri, bunların 12'sinde kalesini gole kapattı. Perri, G.Saray'ın da listesinde.

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