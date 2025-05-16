TRANSFER HABERLERİ | Yönetim kararını verdi! İşte Livakovic'in yerine son aday

Sezon sonunda Dominik Livakovic'i satacak olan Fenerbahçe, kaleyi sağlama almak için şimdiden çalışmalara başladı. Bu bağlamda hareket eden sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri girdi.

Fenerbahçe yönetimi adına Fransız ekibiyle bir görüşme gerçekleştiren sportif direktör Mario Braco'nun 27 yaşındaki kaleci için 7 milyon euro civarında bir bonservis önerdiği ortaya çıktı.