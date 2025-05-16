TRANSFER HABERLERİ | Yönetim kararını verdi! İşte Livakovic'in yerine son aday
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transferde hazırlıkları şimdiden başladı. Kanarya'da bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Yönetimin son olarak o ismin üzerinde durduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe, Livakovic'ten gelecek olan bonservis bedelini Perri için harcamayı ve kalede eksi duruma düşmemeyi planlıyor. Bu sezon Lyon'la Ligue 1, Avrupa Ligi ve Coupe de France'da toplamda 44 maça çıkan Perri, bunların 12'sinde kalesini gole kapattı. Perri, G.Saray'ın da listesinde.
DİĞER