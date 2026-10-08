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Galatasaray ile Kasımpaşa 45. randevuda! İşte maç öncesi detaylar

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. İşte maç öncesi dikkat çeken detaylar.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 14:52
Galatasaray ile Kasımpaşa 45. randevuda! İşte maç öncesi detaylar

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 45. kez karşılaşacak.

Ligde iki ekip arasındaki 44 maçtan 27'sini Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 8 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, bu maçlarda 90 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 49 golle karşılık verdi.

RAMS Park'taki maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 15 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, bu statta Kasımpaşa'yı 11 maçta yenerken lacivert-beyazlılar, deplasmandaki 3 karşılaşmayı kazandı. RAMS Park'taki 1 müsabaka berabere sonuçlandı.

Galatasaray bu maçlarda 31, Kasımpaşa da 20 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Kasımpaşa'ya 1 kez yenildi

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kasımpaşa'ya sadece 1 kez mağlup oldu.

Okan Buruk'un 2022-2023 sezonunun başında takımın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Galatasaray, lacivert-beyazlılarla ligde 8 maç yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, söz konusu 8 maçta 19 kez ağları sarsarken, 13 gol yedi.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda deplasmandaki maçı 4-0 kazandı.

Galatasaray'ın 1962-1963 sezonunda 5-2, 2023-2024 sezonunda 4-3 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

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