Galatsaray'da kritik zirve! Yıldız isim Okan Buruk’la görüştü
Süper Lig’deki Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Galatasaray’da sıcak saatler yaşanıyor. Sakatlıktan yeni çıkan yıldız futbolcunun teknik direktör Okan Buruk ile bire bir görüşerek durumunu aktardığı ve kritik karar aşamasına geçildiği öğrenildi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 10:47
Cimbom bu müsabakalarda 13 kez ağları sarsarken, 10 golü kalesinde gördü.
Ligdeki ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Kasımpaşa ise haftaya 10 puanla 8. sırada girdi.
LİGDE SON 38 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 38 maçta mağlubiyet görmedi.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
OKAN BURUK, TAKIMIN BAŞINDA GÖREV ALAMAYACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak.
Son Trabzonspor karşılaşmasında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK tarafından 1 resmi maçtan men edilen Buruk, yarın takımının başında yer alamayacak.
G.SARAY'DA BÜYÜK ENDİŞE!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, milli takımından dün dönen Lucas Torreira ile bugün İstanbul'da olacak Davinson Sanchez'in durumunu düşünüyor.
Dün sabaha karşı Peru'ya karşı oynadıkları maçta 90 dakika sahada kalan Kolombiyalı stoper Sanchez'in telefonda görüştüğü hocasına kendisini iyi hissettiğini ve yarın Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapabileceğini söylediği öğrenildi.
Ancak Okan Buruk'un risk almak istemediği ve onun yerine Lemina ile başlamayı planladığı kaydedildi.
Sabah'ın haberine göre; 52 yaşındaki teknik adamın, Torreira'yı da dinlendireceği ifade edildi.
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