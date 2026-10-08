Galatsaray'da kritik zirve! Yıldız isim Okan Buruk’la görüştü

Dün sabaha karşı Peru'ya karşı oynadıkları maçta 90 dakika sahada kalan Kolombiyalı stoper Sanchez'in telefonda görüştüğü hocasına kendisini iyi hissettiğini ve yarın Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapabileceğini söylediği öğrenildi.

Ancak Okan Buruk'un risk almak istemediği ve onun yerine Lemina ile başlamayı planladığı kaydedildi.