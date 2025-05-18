Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibi Galatasaray'ın Kayserispor karşısında puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, Eyüpspor karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Ligin ilk yarısında rakibiyle berabere kalan Fenerbahçe, rövanşı almak istiyor. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları ile zirve yarışında 8 puan geriye düşen Kanarya, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde kalan maçlarını kazanarak taraftarı ile barışmayı hedefliyor. Kritik mücadelede hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Yusuf, Skriniar, Djiku, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, İrfancan, Talisca, En-Nesyri

İkas Eyüpspor: Berke, Ruben, Tayfur, Umut, Dorukhan, Halil, Stepanenko, Ampem, Recep, Emre Akbaba, Umut

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Artık tüm planlarını yeni sezon üzerine yapmaya başlayan Fenerbahçe, oynadığı son 5 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Samsunspor beraberliği ile başlayan süreç, Ziraat Türkiye Kupası'nda G.Saray'a kaybedilmesi ile devam etti. Ardından Trabzonspor'u 4-1 yenerek nefes alan sarı-lacivertliler, Kayseri'ye puan kaptırınca umutlarını yitirdi.

Daha sonra da Beşiktaş'a yenilen Sarı Kanarya, bu süreçte toplamda 2 yenilgi ve 2 beraberlik alabildi ve sadece bordo-mavilileri devirdi. Şanssızlığını sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, Eyüp'ü yenerek taraftarıyla barışmak istiyor.

KANARYA'DA 4 EKSİK

Sarı-lacivetlilerde zorlu Eyüpspor maçı öncesinde takımda 4 önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Faslı futbolcu, bu sezon ligde 24 maçta görev yaparken, İsmail ise 12'si 11 olmak üzere 18 müsabakada oynadı.

Konuk ekipte ise Melih Kabasakal, Kasımpaşa ile oynanan mücadelede gördüğü sarı kartla bu sezonki 8. sarı kartına ulaştı ve yeniden cezalı duruma düştü.

4 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Fred ve Alexander Djiku sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Eyüpspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

EYÜPSPOR MAÇINDA ROTASYON

Ligde zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, ikas Eyüpspor karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı planlıyor. Portekizli çalıştırıcının, geride kalan haftalarda fazla forma şansı bulamayan isimleri Eyüpspor maçında ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE EYÜPSPOR ARASINDA 2. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 2. kez kozlarını paylaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan ilk müsabaka Ahmed Kutucu ve Youssef En-Nesyri'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

EYÜPSPOR AVRUPA'YI ZORA SOKTU

En üst ligde bu sezon ilk kez mücadele eden Eyüpspor, özellikle iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla ligin genelinde ilk 5 sırada yer aldı. Bir süre inişli-çıkışı performans sergileyen Arda Turan'ın öğrencileri son 4 maçta ise mağlubiyet yaşadı. Eflatun-sarılılar ligin son haftasında BAY olacağı için Avrupa kupalarını zora soktu. Ligde bir üst basamağında bulunan 51 puanlı Başakşehir'den 1 maç fazlası bulunuyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ile Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.