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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Ansu Fati bombası!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Ansu Fati bombası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Kanarya'da bu anlamda gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Barcelona'nın yıldızı Ansu Fati ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 06:51
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Ansu Fati bombası!

Yeni sezon için şampiyonluğu getirecek bir kadro oluşturmak isteyen F.Bahçe'de çalışmalar erkenden başladı. Yapılacak transferlerle taraftarını mutlu etmek isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda gelecek sezon düşünmediği Maximin ile yola devam etmeyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Ansu Fati bombası!

1 yıllık kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılacak olan Fransız futbolcunun yerine yine önemli bir oyuncu gelecek. Barcelona'da fazla forma şansı bulamayan Ansu Fati için sarı-lacivertliler İspanya'ya çıkarma yapacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Ansu Fati bombası!

KAMPA YETİŞMESİ PLANLANIYOR

Bu sezon Barcelona'da sadece 298 dakika forma şansı bulabilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu için sezon sonunda resmi teklif yapılacak. Gine doğumlu İspanyol futbolcuyu Mourinho'nun da onayı doğrultusunda kiralamaya çalışacak olan yönetim, sözleşmeye satın alma opsiyonu da koymak istiyor.

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