TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Ansu Fati bombası!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Kanarya'da bu anlamda gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Barcelona'nın yıldızı Ansu Fati ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Fati'nin olası bir başarılı performansı sonrasında oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen yönetim, genç yıldızı yeni sezon hazırlıklarına dahil etmeye çalışıyor.
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