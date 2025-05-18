TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Ansu Fati bombası!

Yeni sezon için şampiyonluğu getirecek bir kadro oluşturmak isteyen F.Bahçe'de çalışmalar erkenden başladı. Yapılacak transferlerle taraftarını mutlu etmek isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda gelecek sezon düşünmediği Maximin ile yola devam etmeyecek.

1 yıllık kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılacak olan Fransız futbolcunun yerine yine önemli bir oyuncu gelecek. Barcelona'da fazla forma şansı bulamayan Ansu Fati için sarı-lacivertliler İspanya'ya çıkarma yapacak.