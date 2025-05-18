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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan flaş başkanlık seçimi yorumu!

Jose Mourinho'dan flaş başkanlık seçimi yorumu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İkas Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'dan maçın ardından flaş seçim yorumu geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 21:43 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 21:47
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Jose Mourinho'dan flaş başkanlık seçimi yorumu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İkas Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'dan maçın ardından flaş seçim yorumu geldi.

İŞTE MOURINHO'NU SÖZLERİ:

"Fenerbahçe'de yönetim seçim kararı açıkladı, ne söyleyeceksiniz?"

"Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık ve kazandık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım."

"İlk günden beri sorularınızın seviyesi aynı! Stattaki atmosfer değişti, bunu normal karşılıyorum. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim."

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