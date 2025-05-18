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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 2-1 İkas Eyüpspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe 2-1 İkas Eyüpspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 18:58 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 21:10
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Fenerbahçe 2-1 İkas Eyüpspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İkas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Youssef En-Nesyri ve 84. dakikada Edin Dzeko kaydederken konuk ekibin tek golü ise 90+4. dakikada Umut Meraş'tan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, ligde 81 puana yükseldi ancak Galatasaray'ın Bellona Kayserispor'u mağlup etmesiyle birlikte şampiyonluk şansını kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk olacak; İkas Eyüpspor ise Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak.

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