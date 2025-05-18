Fenerbahçe maçında büyük tepki! "Ali Koç istifa!"

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor maçını izlemek için Ülker Stadı'na gelen taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, maç öncesinde Fenerbahçeli futbolcuların isminin okunduğu anonsu da yuhaladı.

Tribünler, takımı da sahaya çıktığı anda protesto ederek ıslıkladı.

NESYRI'YE GOL SONRASI TEPKİ

Mücadelenin 32. dakikasında fileleri havalandıran En-Nesyri, protestodan nasibini aldı. Faslı oyuncu, attığı gol sonrası kendisini ıslıklayan tribünlere elini kulağına götürerek 'duyamıyorum' işareti yaptı.