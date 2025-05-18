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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe maçında büyük tepki! "Ali Koç istifa!"

Fenerbahçe maçında büyük tepki! "Ali Koç istifa!"

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İkas Eyüpspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de tribünlerin yönetime tepkisi sürdü. Sarı lacivertliler mücadeleyi "Ali Koç istifa" sloganları ile takip etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 19:53
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Fenerbahçe maçında büyük tepki! "Ali Koç istifa!"

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor maçını izlemek için Ülker Stadı'na gelen taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, maç öncesinde Fenerbahçeli futbolcuların isminin okunduğu anonsu da yuhaladı.

Tribünler, takımı da sahaya çıktığı anda protesto ederek ıslıkladı.

NESYRI'YE GOL SONRASI TEPKİ

Mücadelenin 32. dakikasında fileleri havalandıran En-Nesyri, protestodan nasibini aldı. Faslı oyuncu, attığı gol sonrası kendisini ıslıklayan tribünlere elini kulağına götürerek 'duyamıyorum' işareti yaptı.

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