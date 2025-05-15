Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Ön sözleşme iddiası
Son dakika Fenerbahçe haberi | Jose Mourinho hakkında Fenerbahçe cephesini sarsacak bir iddia gündeme geldi. Tecrübeli teknik adamın, Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma yaptığı ileri sürüldü. Bu gelişme, Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüpteki geleceği konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 13:03
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Portekiz cephesinde asıl hedefin Mourinho ile 2026 yılında, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bir araya gelmek olduğu kaydedildi.
Ancak bu planı değiştiren önemli bir detay olduğu öne sürüldü: Cristiano Ronaldo faktörü.
Federasyon, 40 yaşındaki yıldız futbolcunun milli takımdaki durumunun artık özel bir yönetim süreci gerektirdiğini düşünüyor.
Bu kritik dönemde takımın başına geçebilecek en uygun ismin Jose Mourinho olduğu görüşü ön plana çıkıyor.
Bu gelişmeler, Mourinho'nun Fenerbahçe kariyerinin beklenenden erken sona erebileceği yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.
Portekiz Futbol Federasyonu'nun, 2024-2025 sezonunun ardından Mourinho'yu milli takımın başına getirmek istediği ifade ediliyor.
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