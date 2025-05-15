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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Ön sözleşme iddiası

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Ön sözleşme iddiası

Son dakika Fenerbahçe haberi | Jose Mourinho hakkında Fenerbahçe cephesini sarsacak bir iddia gündeme geldi. Tecrübeli teknik adamın, Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma yaptığı ileri sürüldü. Bu gelişme, Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüpteki geleceği konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 13:03
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Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Portekiz ile ön sözleşme iddiası

Fenerbahçe'de sezon sonuna yaklaşılırken teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Portekiz ile ön sözleşme iddiası

HT Spor'un haberine göre Portekiz Futbol Federasyonu, tecrübeli çalıştırıcıyla bir ön anlaşma sağladı.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Portekiz ile ön sözleşme iddiası

Habere göre taraflar arasında yapılan bu ön anlaşmanın, Haziran ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nin ardından resmiyete dökülmesi planlanıyor.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Portekiz ile ön sözleşme iddiası

Portekiz cephesinde asıl hedefin Mourinho ile 2026 yılında, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bir araya gelmek olduğu kaydedildi.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Portekiz ile ön sözleşme iddiası

Ancak bu planı değiştiren önemli bir detay olduğu öne sürüldü: Cristiano Ronaldo faktörü.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Portekiz ile ön sözleşme iddiası

Federasyon, 40 yaşındaki yıldız futbolcunun milli takımdaki durumunun artık özel bir yönetim süreci gerektirdiğini düşünüyor.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Portekiz ile ön sözleşme iddiası

Bu kritik dönemde takımın başına geçebilecek en uygun ismin Jose Mourinho olduğu görüşü ön plana çıkıyor.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Portekiz ile ön sözleşme iddiası

Bu gelişmeler, Mourinho'nun Fenerbahçe kariyerinin beklenenden erken sona erebileceği yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Portekiz ile ön sözleşme iddiası

Portekiz Futbol Federasyonu'nun, 2024-2025 sezonunun ardından Mourinho'yu milli takımın başına getirmek istediği ifade ediliyor.

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