Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Maaşında indirime gidilmezse...
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ın bonservisine yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan sarı lacivertli yönetim, yıldız stoperin maaşı konusunda ciddi bir tereddüt yaşıyor. İşte Skriniar'ın geleceğine yönelik yaşanan sıcak gelişmeler ve Merih Demiral detayı... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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PSG ile bonservis konusunda sorun yaşamayacağını düşünen Fenerbahçeli kurmaylar, başarılı futbolcunun senelik 12 milyon Euro'luk ücretini yüksek buluyor.
SANTRFOR TRANSFERINDE KULLANILACAK
Bu maaşı santrfora yapacağı takviyede değerlendirmek isteyen yöneticiler, Skriniar'ın indirime gitmemesi durumunda bu transferden vazgeçecek.
Takımın transfer ekibi de şimdiden stoper listesini oluşturmaya başladı. Sabah'ın haberine göre Merih Demiral da gündemde yer alan oyuncular arasında bulunuyor.
Sezon bitiminin hemen ardından yapılacak değerlendirme sonrası harekete geçilecek ve en kısa sürede transferler tamamlanacak.
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