CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Maaşında indirime gidilmezse...

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Maaşında indirime gidilmezse...

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ın bonservisine yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan sarı lacivertli yönetim, yıldız stoperin maaşı konusunda ciddi bir tereddüt yaşıyor. İşte Skriniar'ın geleceğine yönelik yaşanan sıcak gelişmeler ve Merih Demiral detayı... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Maaşında indirime gidilmezse...

Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan ve performansıyla rotasyonu çok seven teknik direktör Jose Mourinho'nun bile vazgeçilmezi olan Milan Skriniar'ın, gelecek sezon da kadroda olması çok isteniyor.

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Maaşında indirime gidilmezse...

Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kuran, sadece defansta değil hücumda da takımına önemli katkı sağlayan Slovak yıldızın durumu şu an net değil.

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Maaşında indirime gidilmezse...

Sarı lacivertli yönetim, tecrübeli oyuncunun bonservisini almak istese de önünde ciddi bir engel var.

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Maaşında indirime gidilmezse...

PSG ile bonservis konusunda sorun yaşamayacağını düşünen Fenerbahçeli kurmaylar, başarılı futbolcunun senelik 12 milyon Euro'luk ücretini yüksek buluyor.

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Maaşında indirime gidilmezse...

SANTRFOR TRANSFERINDE KULLANILACAK

Bu maaşı santrfora yapacağı takviyede değerlendirmek isteyen yöneticiler, Skriniar'ın indirime gitmemesi durumunda bu transferden vazgeçecek.

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Maaşında indirime gidilmezse...

Takımın transfer ekibi de şimdiden stoper listesini oluşturmaya başladı. Sabah'ın haberine göre Merih Demiral da gündemde yer alan oyuncular arasında bulunuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... 01:26
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... 01:26
Tekke ve Buruk'tan ortak basın toplantısı! Tekke ve Buruk'tan ortak basın toplantısı! 01:19
35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:19
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:19
TFF'den F.Bahçe ve G.Saray'a ret! TFF'den F.Bahçe ve G.Saray'a ret! 01:19
Daha Eski
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 01:19
G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! 01:19
İkas Eyüpspor iki isimle nikah tazeledi! İkas Eyüpspor iki isimle nikah tazeledi! 01:19
G.Saray'ın kupa finali kafilesi açıklandı! G.Saray'ın kupa finali kafilesi açıklandı! 01:19
Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! 01:19
Trabzonspor’un kamp kadrosu belli oldu! Trabzonspor’un kamp kadrosu belli oldu! 01:19