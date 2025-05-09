TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Emiliano Martinez bombası! Dev teklif ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun sona ermesinin ardından Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Arjantin Milli Takımı’nın kalecisi Emiliano Martinez için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin 32 yaşındaki eldiven için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Bu isim; Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez...
Ada ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki eldiven için kesenin ağzı açılacak.
Fenerbahçe yönetiminin 4 milyon euro civarında net maaşı bulunan Martinez'e 6 milyon euro senelik ücret önereceği belirtildi.
Aston Villa'ya da 20 milyon euro civarında bir bonservis teklif edilecek.
Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU
Arjantin Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Emiliano Martinez, kariyerinde 10 kupa kazandı. En büyük başarısı ise; Arjantin'le kazandığı 2022'deki Dünya Kupası... 2 kez de Copa Amerika'yı kaldıran Martinez, Arsenal'le 3 Lig Kupası, 3 de İngiltere Süper Kupası sevinci yaşadı. 1 defa da Conmebol'u Arjantin'le aldı.
MESSI'NİN KANKASI
Arjantin Milli Takımı'nda şu ana kadar 51 maça çıkan Martinez, süper star Lionel Messi ile de çok yakın arkadaş... Saha içinde Messi'ye karşı yapılan en ufak harekette kalesinden çıkıp takım arkadaşını korumaya gidiyor.
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