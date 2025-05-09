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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Emiliano Martinez bombası! Dev teklif ortaya çıktı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Emiliano Martinez bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun sona ermesinin ardından Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Arjantin Milli Takımı’nın kalecisi Emiliano Martinez için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin 32 yaşındaki eldiven için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Emiliano Martinez bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmalarının startı verildi.

HABERİ
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Emiliano Martinez bombası! Dev teklif ortaya çıktı

En az 6 isim kadrosuna katacak olan sarı-lacivertlilerin önceliği kale...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Emiliano Martinez bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Dominik Livakovic'le sezon sonunda yollarını ayıracak olan sarı-kanarya, Hırvat eldivenin yerini dünyaca ünlü bir isimle doldurmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Emiliano Martinez bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Bu isim; Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Emiliano Martinez bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Ada ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki eldiven için kesenin ağzı açılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Emiliano Martinez bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetiminin 4 milyon euro civarında net maaşı bulunan Martinez'e 6 milyon euro senelik ücret önereceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Emiliano Martinez bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Aston Villa'ya da 20 milyon euro civarında bir bonservis teklif edilecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Emiliano Martinez bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Emiliano Martinez bombası! Dev teklif ortaya çıktı

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU

Arjantin Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Emiliano Martinez, kariyerinde 10 kupa kazandı. En büyük başarısı ise; Arjantin'le kazandığı 2022'deki Dünya Kupası... 2 kez de Copa Amerika'yı kaldıran Martinez, Arsenal'le 3 Lig Kupası, 3 de İngiltere Süper Kupası sevinci yaşadı. 1 defa da Conmebol'u Arjantin'le aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Emiliano Martinez bombası! Dev teklif ortaya çıktı

MESSI'NİN KANKASI

Arjantin Milli Takımı'nda şu ana kadar 51 maça çıkan Martinez, süper star Lionel Messi ile de çok yakın arkadaş... Saha içinde Messi'ye karşı yapılan en ufak harekette kalesinden çıkıp takım arkadaşını korumaya gidiyor.

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