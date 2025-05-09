Dusan Tadic'ten flaş Ajax açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte Dusan Tadic, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TADIC'İN AÇIKLAMALARI

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

"Zor bir maç oldu. Başakşehir nitelikli ve iyi bir takım. Çok fazla pozisyon yaratabilen bir takım. Maç içinde çok rotasyon yaptılar. Bazı pozisyonlarda sağ bekleri içeri girdi. Hazırladıkları özel şeyler vardı. Biz maça iyi başlayamadık. Maç içinde iyi ve kötü anlarımız vardı. Netice olarak daha kaliteli olan takım bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik."

"TALISCA'NIN VÜCUT DİLİNİ BEĞENMEDİM"

"Vücut dilini beğenmedim, onu düzeltmek istedim. Umarım beni anlamıştır. Konuştuk ve çözüldü, problem yok. Futbolda böyle şeyler normal."

"KİMSEYLE SÖZLEŞME İMZALAMADIM"

"Kimseyle kontrat imzaladım. Ajax, Fenerbahçe gibi geçmişte oynadığım bir kulüp. Kaptanlık yaptım, güzel hatıralar yaşadım. Benim için önemli bir kulüp Ajax, tıpkı Fenerbahçe gibi. Ajax'a imza atmadım, çünkü Fenerbahçe oyuncusuyum. Fenerbahçe için en iyisini yapıyorum. Zaman içinde göreceğiz. Futbolda neyin ne olacağını bilemezsiniz. Bulunduğunuz kulübe saygı duymalısınız. Bizler son ana kadar profesyonelce davranmaya devam edeceğiz."