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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk geri sayımı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk geri sayımı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'de bitime yaklaşılırken taraftarlar, şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçlarını araştırmaya başladı. İşte kupa yolunda ezeli rakiplerin kalan maçları... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 21:40
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk geri sayımı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisini 1-0 kaybetti.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk geri sayımı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Bu sonuç ile birlikte sarı lacivertliler şampiyonluk yarışından neredeyse kopma noktasına geldi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk geri sayımı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Taraftarlar, derbinin ardından ezeli rakiplerin kalan haftalardaki maçlarını araştırmaya başladı. İşte iki takımın son 4 haftada oynayacağı maçlar...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk geri sayımı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Fenerbahçe sırasıyla RAMS Başakşehir (D), İkas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor (D) ve TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk geri sayımı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Galatasaray ise sırasıyla Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor, Göztepe (D) ve RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk geri sayımı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Sarı kırmızılılar kalan 4 maçında 4 puan toplaması halinde armalarına 5. yıldızı ekleyecek. Ayrıca Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında puan kaybetmesi durumunda Galatasaray, Trabzonspor'u yenerse bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

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