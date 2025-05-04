Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk geri sayımı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
Trendyol Süper Lig'de bitime yaklaşılırken taraftarlar, şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçlarını araştırmaya başladı. İşte kupa yolunda ezeli rakiplerin kalan maçları... | Son dakika spor haberleri
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Fenerbahçe sırasıyla RAMS Başakşehir (D), İkas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor (D) ve TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Galatasaray ise sırasıyla Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor, Göztepe (D) ve RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Sarı kırmızılılar kalan 4 maçında 4 puan toplaması halinde armalarına 5. yıldızı ekleyecek. Ayrıca Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında puan kaybetmesi durumunda Galatasaray, Trabzonspor'u yenerse bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
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