Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk geri sayımı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Fenerbahçe sırasıyla RAMS Başakşehir (D), İkas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor (D) ve TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray ise sırasıyla Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor, Göztepe (D) ve RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.